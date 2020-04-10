На оккупированных территориях маски шьют заключенные: здоровье осужденных не проверяют
В исправительной колонии в городе Брянка на Луганщине к производству масок привлекли заключенных. Все бы ничего, однако тех, кто шьют средства защиты, не проверяют врачи.
Через те, що у колонії немає медпрацівників, ув'язнених не перевіряють на туберкульоз чи інші інфекційні хвороби. Про це повідомляє телеграм-канал Анатолий Штирлиц.
Дізнайтеся Яка ситуація з коронавірусом на окупованих територіях?
Схожу ситуацію спостерігають в в 124 колонії у Донецьку, де засуджені виготовляють захисні костюми і медичні маски.
Яка ситуація з коронавірусом на окупованих територіях
Так зване "міністерство охорони здоров'я ЛНР" і його псевдоочільник Дмитро Докашенко кажуть, що на територїі Луганщини було шість хворих на коронавірус. А один – уже навіть одужав та виписаний.
На Донеччині ішлося заявили про COVID-19 7 хворих, тобто загалом окупанти заявили про 13 випадків COVID-19.
У щоденних звітах МОЗ України наразі немає даних з окупованих територій.
Читайте также
-
В Украину прибудет самолет из ОАЭ с 10 тоннами гуманитарной помощи от COVID-19: переченьсегодня , 09:28
-
На Житомирщине вместе с сухой травой сожгли сельсовет: фотосегодня , 08:35
-
Чернобыльская зона горит уже седьмой день: последние новости и видеосегодня , 08:49
-
Как не довести украинцев к голоду и протестов: шесть важных шаговсегодня , 08:40
-
Трактор не помог: Лукашенко таки пошел на карантинсегодня , 06:50
-
Сколько украинцев хотят вернуться из-за границы, что делать с просроченными страховкамисегодня , 09:42