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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      На оккупированных территориях маски шьют заключенные: здоровье осужденных не проверяют

      - Читати новину українською
      Маски на окупованій території шиють ув'язнені / eadaily.com

      В исправительной колонии в городе Брянка на Луганщине к производству масок привлекли заключенных. Все бы ничего, однако тех, кто шьют средства защиты, не проверяют врачи.

      Через те, що у колонії немає медпрацівників, ув'язнених не перевіряють на туберкульоз чи інші інфекційні хвороби. Про це повідомляє телеграм-канал Анатолий Штирлиц. 

      Дізнайтеся Яка ситуація з коронавірусом на окупованих територіях?

      Схожу ситуацію спостерігають в в 124 колонії у Донецьку, де засуджені виготовляють захисні костюми і медичні маски.

      Яка ситуація з коронавірусом на окупованих територіях

      Так зване "міністерство охорони здоров'я ЛНР" і його псевдоочільник Дмитро Докашенко кажуть, що на територїі Луганщини було шість хворих на коронавірус. А один – уже навіть одужав та виписаний.

      На Донеччині ішлося заявили про COVID-19 7 хворих, тобто загалом окупанти заявили про 13 випадків COVID-19. 

      У щоденних звітах МОЗ України наразі немає даних з окупованих територій. 

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оккупированные территории Новости Луганска Новости Донецка Коронавирус в Украине Пророссийские боевики Коронавирус COVID-19
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