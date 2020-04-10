На оккупированных территориях маски шьют заключенные: здоровье осужденных не проверяют

В исправительной колонии в городе Брянка на Луганщине к производству масок привлекли заключенных. Все бы ничего, однако тех, кто шьют средства защиты, не проверяют врачи.

Через те, що у колонії немає медпрацівників, ув'язнених не перевіряють на туберкульоз чи інші інфекційні хвороби. Про це повідомляє телеграм-канал Анатолий Штирлиц.

Дізнайтеся Яка ситуація з коронавірусом на окупованих територіях?

Схожу ситуацію спостерігають в в 124 колонії у Донецьку, де засуджені виготовляють захисні костюми і медичні маски.

Яка ситуація з коронавірусом на окупованих територіях

Так зване "міністерство охорони здоров'я ЛНР" і його псевдоочільник Дмитро Докашенко кажуть, що на територїі Луганщини було шість хворих на коронавірус. А один – уже навіть одужав та виписаний.

На Донеччині ішлося заявили про COVID-19 7 хворих, тобто загалом окупанти заявили про 13 випадків COVID-19.

У щоденних звітах МОЗ України наразі немає даних з окупованих територій.