На окупованих територіях маски шиють в'язні: здоров'я засуджених не перевіряють
У виправній колонії в місті Брянка на Луганщині до виробництва масок залучили ув'язнених. Усе б нічого, проте тих, хто шиють засоби захисту, не перевіряють лікарі.
Через те, що у колонії немає медпрацівників, ув'язнених не перевіряють на туберкульоз чи інші інфекційні хвороби. Про це повідомляє телеграм-канал Анатолий Штирлиц.
Дізнайтеся Яка ситуація з коронавірусом на окупованих територіях?
Схожу ситуацію спостерігають в в 124 колонії у Донецьку, де засуджені виготовляють захисні костюми і медичні маски.
Яка ситуація з коронавірусом на окупованих територіях
Так зване "міністерство охорони здоров'я ЛНР" і його псевдоочільник Дмитро Докашенко кажуть, що на територїі Луганщини було шість хворих на коронавірус. А один – уже навіть одужав та виписаний.
На Донеччині заявили про COVID-19 7 хворих, тобто загалом окупанти заявили про 13 випадків COVID-19.
У щоденних звітах МОЗ України наразі немає даних з окупованих територій.
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