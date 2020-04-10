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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На окупованих територіях маски шиють в'язні: здоров'я засуджених не перевіряють

      - Читать новость на русском
      Маски на окупованій території шиють ув'язнені / eadaily.com

      У виправній колонії в місті Брянка на Луганщині до виробництва масок залучили ув'язнених. Усе б нічого, проте тих, хто шиють засоби захисту, не перевіряють лікарі.

      Через те, що у колонії немає медпрацівників, ув'язнених не перевіряють на туберкульоз чи інші інфекційні хвороби. Про це повідомляє телеграм-канал Анатолий Штирлиц. 

      Дізнайтеся Яка ситуація з коронавірусом на окупованих територіях?

      Схожу ситуацію спостерігають в в 124 колонії у Донецьку, де засуджені виготовляють захисні костюми і медичні маски.

      Яка ситуація з коронавірусом на окупованих територіях

      Так зване "міністерство охорони здоров'я ЛНР" і його псевдоочільник Дмитро Докашенко кажуть, що на територїі Луганщини було шість хворих на коронавірус. А один – уже навіть одужав та виписаний.

      На Донеччині заявили про COVID-19 7 хворих, тобто загалом окупанти заявили про 13 випадків COVID-19. 

      У щоденних звітах МОЗ України наразі немає даних з окупованих територій. 

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Окуповані території Війна на Донбасі Новини Луганська Проросійські бойовики Новини Донецька Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19
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