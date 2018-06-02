На оккупированный Донбасс вошло подразделение армии России, – Снегирев

В районе временно оккупированного поселка Бирюково Свердловского района Луганской области Вооруженные силы России расквартировали подразделение общей численностью до 90 человек.

Об этом сообщил сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев на своей странице в Facebook.

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Заметим, Бирюково расположено в 15 километрах на юго-восток от районного центра, а недалеко от его окраины проходит украинско-российская государственная граница.

Кроме живой силы было зафиксировано присутствие тяжелой бронетехники – танков Т-72 в количестве 25 единиц. По информации местных источников ГИ "Права Справа" общее руководство подразделением осуществляет подполковник ВС РФ Мирзахметов Салават, башкир по национальности,

– рассказал Снегирев.

Также, гражданская инициатива установила места расквартирования бойцов 7-й отдельной танковой бригады в Луганске и адреса баз хранения и ремонта тяжелой техники боевиков на территории Луганска и Луганской области.