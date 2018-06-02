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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На окупований Донбас увійшов підрозділ армії Росії, – Снєгирьов

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На територію окупованої Луганщини зайшов підрозділ Збройних сил Росії
На територію окупованої Луганщини зайшов підрозділ Збройних сил Росії / Фото з відкритих джерел

У районі тимчасово окупованого селища Бірюкове Свердловського району Луганської області Збройні сили Росії розквартировали підрозділ загальною чисельністю до 90 осіб.

Про це повідомив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов на своїй сторінці у Facebook.

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Зауважимо, Бірюкове розташоване за 15 кілометрів на південний схід від районного центру, а неподалік від його околиці проходить українсько-російський державний кордон.

Крім живої сили було зафіксовано присутність важкої бронетехніки – танків Т-72 у кількості 25 одиниць. За інформацією місцевих джерел ГІ "Права Справа" загальне керівництво підрозділом здійснює підполковник ЗС РФ Мірзахметов Салават, башкир за національністю,
– розповів Снєгирьов.

Також, громадянська ініціатива встановила місця розквартирування бійців 7-ї окремої танкової бригади у Луганську та адреси баз зберігання й ремонту важкої техніки бойовиків на території Луганська та Луганської області.

 

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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