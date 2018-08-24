На парад ко Дню Независимости в Киев приехал советник Трампа

На парад ко Дню Независимости в Киев прибыл советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

24 августа на Майдане Независимости в Киеве проходит торжественный военный парад, который лично принимает Президент Украины Петр Порошенко.

Смотрите онлайн-трансляцию: Парад ко Дню Независимости 2018 в Киеве: онлайн-трансляция

Прибывший в Украину советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон перед тем, как посетить парад в центре Киева, успел провести ряд встреч.

Зараз на нашому параді радник президента США з національної безпеки Джон Болтон pic.twitter.com/NxY8JZRC0N — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 24 серпня 2018 р.

В частности, в Кабмине он встретился с премьером Владимиром Гройсманом.

Во время встречи с главой украинского правительства советник Трампа заявил, что "с нетерпением ждет переговоров и готов способствовать углублению отношений" между Украиной и США.

Вітаю у Будинку Уряду Радника Президента США з питань національної безпеки Джона Болтона. Україна і США мають велике спільне майбутнє.

«З нетерпінням очікую перемовин і готовий сприяти поглибленню наших відносин», - зазначив Джон Болтон pic.twitter.com/KRXOcqJLoJ — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 серпня 2018 р.

Посол Украины в США Валерий Чалый объяснил, почему на парад ко Дню Независимости Украины не приехал сам президент США Дональд Трамп.