На парад ко Дню Независимости в Киев приехал советник Трампа
На парад ко Дню Независимости в Киев прибыл советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
24 августа на Майдане Независимости в Киеве проходит торжественный военный парад, который лично принимает Президент Украины Петр Порошенко.
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Прибывший в Украину советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон перед тем, как посетить парад в центре Киева, успел провести ряд встреч.
В частности, в Кабмине он встретился с премьером Владимиром Гройсманом.
Во время встречи с главой украинского правительства советник Трампа заявил, что "с нетерпением ждет переговоров и готов способствовать углублению отношений" между Украиной и США.
Посол Украины в США Валерий Чалый объяснил, почему на парад ко Дню Независимости Украины не приехал сам президент США Дональд Трамп.