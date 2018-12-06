На передовой наши защитники уничтожили троих российских наемников

За минувшие сутки, 5 декабря, ситуация на Попаснянском направлении была горячей, но силы Операции Объединенных сил удержали ситуацию контролируемой. В частности, наши воины уничтожили троих пророссийских боевиков, двоим – нанесли ранения.

В общем оккупанты 15 раз открывали огонь по нашим позициям, сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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В наших рядах погибших нет, но есть один раненый.

Оккупанты обстреливали возиции военных ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Опытное враги обстреляли опорные пункты Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и пять раз в течение суток открывали огонь неподалеку от хутора Свободного из минометов калибра 82 мм. В этом районе захватчики также применили зенитную установку ЗУ-23-2 и дважды – противотанковые управляемые ракеты,

– сообщили в штабе.

Кроме того, враг бил по позициям наших бойцов вблизи населенных пунктов Пески, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Чермалык и Гнутово.