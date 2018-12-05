Погиб военный, которого считали пропавшим после боев на Донбассе

Солдат Вооруженных сил Украины Сергей Проданюк, который во время боевого столкновения в зоне ООС пропал без вести погиб.

Об этом информирует пресс-служба ООС в Facebook.

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Пресс-служба сообщила, что 5 декабря на Луганщине, после длительных переговоров, вооруженные формирования Российской Федерации, в присутствии представителей ОБСЕ передали украинской стороне тело погибшего украинского воина.

Во время проведения процедуры опознания было установлено, что это тело солдата Сергея Проданюка. Он погиб, отражая нападение диверсионно-разведывательной группы противника. В бою солдат лично уничтожил одного боевика,

– отметили в сообщении.

Напомним, что Сергей Григорьевич Проданюк считался пропавшим без вести после боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября этого года в районе Крымского.