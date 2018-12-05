18:47
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Погиб военный, которого считали пропавшим после боев на Донбассе

      341 Читати новину українською
      Военный, пропавший во время боев на Донбассе, погиб
      Военный, пропавший во время боев на Донбассе, погиб / telegraf.com.ua

      Солдат Вооруженных сил Украины Сергей Проданюк, который во время боевого столкновения в зоне ООС пропал без вести погиб.

      Об этом информирует пресс-служба ООС в Facebook.

      Читайте также: Украинские волонтеры – наш асимметричный ответ врагам

      Пресс-служба сообщила, что 5 декабря на Луганщине, после длительных переговоров, вооруженные формирования Российской Федерации, в присутствии представителей ОБСЕ передали украинской стороне тело погибшего украинского воина.

      Во время проведения процедуры опознания было установлено, что это тело солдата Сергея Проданюка. Он погиб, отражая нападение диверсионно-разведывательной группы противника. В бою солдат лично уничтожил одного боевика,
      – отметили в сообщении.

      Напомним, что Сергей Григорьевич Проданюк считался пропавшим без вести после боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября этого года в районе Крымского.

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Украина – Россия Война на Донбассе Жертвы война Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      УКРОП избрал Александра Шевченко кандидатом в президенты
      сегодня , 18:14 УКРОП избрал Александра Шевченко кандидатом в президенты
      43
      Новогодняя елка: где купить и почему лучше выбрать искусственную
      сегодня , 18:01 Новогодняя елка: где купить и почему лучше выбрать искусственную
      Світлана Попова 73
      Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      сегодня , 09:01 Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      132
      Таран "Яны Капу": как Россию подставила одна блондинка, или Романтическая история в скринах
      сегодня , 17:58 Таран "Яны Капу": как Россию подставила одна блондинка, или Романтическая история в скринах
      Євгенія Мазур 2911
      Волонтер: Хочу стать ненужной в госпитале – это будет означать, что закончилась война
      сегодня , 16:01 Волонтер: Хочу стать ненужной в госпитале – это будет означать, что закончилась война
      Євгенія Мазур 287
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук