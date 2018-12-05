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      Загинув військовий, якого вважали зниклим після боїв на Донбасі

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      Військовий, що зник під час боїв на Донбасі, загинув
      Військовий, що зник під час боїв на Донбасі, загинув / telegraf.com.ua

      Солдат Збройних сил України Сергій Проданюк, який під час бойового зіткнення у зоні ООС зник безвісти, загинув.

      Про це інформує прес-служба ООС у Facebook.

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      Прес-служба повідомила, що 5 грудня на Луганщині, після тривалих перемовин, збройні формування Російської Федерації, в присутності представників ОБСЄ, передали українській стороні тіло загиблого українського воїна.

      Під час проведення процедури опізнання було встановлено, що це тіло солдата Сергія Проданюка. Він загинув, відбиваючи напад диверсійно-розвідувальної групи противника. У бою солдат особисто знищив одного бойовика,
      – зазначили у повідомленні.

      Нагадаємо, що Сергій Григорович Проданюк вважався зниклим безвісти після бойового зіткнення, що відбулось 29 листопада цього року у районі Кримського.

      Теги: Новини України Збройні Сили України Україна – Росія війна Жертви Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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