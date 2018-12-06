08:00
6 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Жертва моди Валя Петренко. Камчатка повернулась в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:35, 5 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, 5 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      На передовій наші захисники знищили трьох російських найманців

      168 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі (ілюстрація)
      Війна на Донбасі (ілюстрація) / Фото з відкритих джерел

      За минулу добу, 5 грудня, ситуація Попаснянському напрямку була гарячою, та сили Операції Об'єднаних сил втримали ситуацію контрольованою. Зокрема, наші воїни знищили трьох проросійських бойовиків, двом – завдали поранень.

      Загалом окупанти 15 разів відкривали вогонь по наших позиціях, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. 

      Читайте також:  Загинув військовий, якого вважали зниклим після боїв на Донбасі

      У наших лавах загиблих немає, але є один поранений. 

      Окупант обстріляли возиції військових ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 мм та п’ять разів протягом доби відкривав вогонь неподалік хутора Вільного з мінометів калібру 82 мм. У цьому районі загарбники також застосували зенітну установку ЗУ-23-2 та двічі – протитанкові керовані ракети,
      – повідомили у штабі. 

      Крім того, ворог гатив по позиціях наших бійців поблизу населених пунктів Піски, Тарамчук, Новомихайлівка, Красногорівка, Чермалик та Гнутове.

       

      Теги: Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Какой травли подверглась актриса в Египте из-за откровенного платья
      сьогодні , 01:00 Какой травли подверглась актриса в Египте из-за откровенного платья
      Іван Яковина 782
      Головні новини 5 грудня: назвали дату та місце Об'єднавчого собору та нове голодування Савченко
      5 грудня , 22:08 Головні новини 5 грудня: назвали дату та місце Об'єднавчого собору та нове голодування Савченко
      3394
      Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      5 грудня , 09:01 Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      1067
      Вибір є завжди, або Чи можна наповнювати бюджет "негативом"
      5 грудня , 22:05 Вибір є завжди, або Чи можна наповнювати бюджет "негативом"
      Тарас Пшеничний 541
      Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      5 грудня , 21:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      616
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Чому неможливо купити квиток на поїзд онлайн: в "Укрзалізниці" дали пояснення
       4 грудня , 18:22
      Автострахування і ДТП: як це працює тепер
       5 квітня 2017 , 20:01
      Автовласники будуть оцінювати Сервісні центри МВС 
       10 жовтня , 13:19
      Користування BlaBlaCar стало платним
       10 жовтня , 17:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук