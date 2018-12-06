На передовій наші захисники знищили трьох російських найманців

За минулу добу, 5 грудня, ситуація Попаснянському напрямку була гарячою, та сили Операції Об'єднаних сил втримали ситуацію контрольованою. Зокрема, наші воїни знищили трьох проросійських бойовиків, двом – завдали поранень.

Загалом окупанти 15 разів відкривали вогонь по наших позиціях, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

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У наших лавах загиблих немає, але є один поранений.

Окупант обстріляли возиції військових ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 мм та п’ять разів протягом доби відкривав вогонь неподалік хутора Вільного з мінометів калібру 82 мм. У цьому районі загарбники також застосували зенітну установку ЗУ-23-2 та двічі – протитанкові керовані ракети,

– повідомили у штабі.

Крім того, ворог гатив по позиціях наших бійців поблизу населених пунктів Піски, Тарамчук, Новомихайлівка, Красногорівка, Чермалик та Гнутове.