На передовій наші захисники знищили трьох російських найманців
За минулу добу, 5 грудня, ситуація Попаснянському напрямку була гарячою, та сили Операції Об'єднаних сил втримали ситуацію контрольованою. Зокрема, наші воїни знищили трьох проросійських бойовиків, двом – завдали поранень.
Загалом окупанти 15 разів відкривали вогонь по наших позиціях, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.
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У наших лавах загиблих немає, але є один поранений.
Окупант обстріляли возиції військових ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 мм та п’ять разів протягом доби відкривав вогонь неподалік хутора Вільного з мінометів калібру 82 мм. У цьому районі загарбники також застосували зенітну установку ЗУ-23-2 та двічі – протитанкові керовані ракети,
– повідомили у штабі.
Крім того, ворог гатив по позиціях наших бійців поблизу населених пунктів Піски, Тарамчук, Новомихайлівка, Красногорівка, Чермалик та Гнутове.