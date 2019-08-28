На первое заседание Совета пригласили скандального спикера времен Януковича
Первое заседание Верховной Рады девятого созыва посетит приглашен спикер украинского парламента времен Виктора Януковича – Владимир Рыбак. Такое предложение подал представитель "оппозиционной платформе – За жизнь", а подготовительная депутатская группа по организации первого заседания Верховной Рады 9 созыва поддержала ее.
С просьбой о включении Рыбака в список приглашенных выступил представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
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Руководитель подготовительной группы, и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков поддержал эту инициативу.
Мы приглашаем всех председателей Верховной Рады Украины, проживающих на территории государства. Поэтому, я думаю, все-таки все председателя Верховной Рады должны иметь уважение в будущих народных депутатов. Это моя личная позиция,
– сказал Разумков.
После этого он поставил на голосование предложение внести Рыбака в список приглашенных на заседание, которе поддержало большинство членов группы. Однако представители партии "Европейская солидарность" выступили против такого решения.
Кстати, в первый же день работы новой Рады вроде запланировано проголосовать около 100 законов. Например, об отмене депутатской неприкосновенности в первом чтении или о реформе прокуратуры, которую возглавит Рябошапка. Также депутаты будут голосовать за состав правительства.
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Кто такой Владимир Рыбак?Один из соучредителей и экс-первый заместитель председателя и председатель "Партии регионов". К апрелю 2002 Рыбак был мэром Донецка. Впоследствии он был вице-премьер-министром - министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Януковича с 2006 по 2007 годы.
Во время выборов президента Украины в 2004 году Владимир Рыбак был доверенным лицом кандидата на пост президента. Виктора Януковича. Рыбак является народным депутатом 3, 4, 5, 6 и 7 созывов. В период с 2012 до 2014 годов был Председателем Верховной Рады Украины. Его полномочия были прекращены после побега "гаранта".