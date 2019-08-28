Первое заседание Верховной Рады девятого созыва посетит приглашен спикер украинского парламента времен Виктора Януковича – Владимир Рыбак. Такое предложение подал представитель "оппозиционной платформе – За жизнь", а подготовительная депутатская группа по организации первого заседания Верховной Рады 9 созыва поддержала ее.

С просьбой о включении Рыбака в список приглашенных выступил представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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Руководитель подготовительной группы, и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков поддержал эту инициативу.

Мы приглашаем всех председателей Верховной Рады Украины, проживающих на территории государства. Поэтому, я думаю, все-таки все председателя Верховной Рады должны иметь уважение в будущих народных депутатов. Это моя личная позиция,

– сказал Разумков.

После этого он поставил на голосование предложение внести Рыбака в список приглашенных на заседание, которе поддержало большинство членов группы. Однако представители партии "Европейская солидарность" выступили против такого решения.

Кстати, в первый же день работы новой Рады вроде запланировано проголосовать около 100 законов. Например, об отмене депутатской неприкосновенности в первом чтении или о реформе прокуратуры, которую возглавит Рябошапка. Также депутаты будут голосовать за состав правительства.

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