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      Назначение Шуфрича – это не очень удачный шаг, – Гайдай

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      Нестор Шуфрич
      Нестор Шуфрич / zagittya.com.ua

      Член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич возглавит Комитет по вопросам свободы слова новой Верховной Рады. Что это будет означать для Украины – читайте дальше.

      Политтехнолог Сергей Гайдай в эфире 24 канала сказал, что его назначение – это нарушение концептуального подхода, который предложила партия "Слуга народа".

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      "Они пришли декларируя, что все "новые". Шуфрич – это не просто "новый", это такой одиозный и токсичный персонаж из прошлого. Это символическая вещь", – пояснил эксперт.

      По его словам, комитеты не имеют большого влияния на ситуацию в стране. На вопрос свободы слова будет больше влиять Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

      Но это, мне кажется, не очень удачный шаг назначать Шуфрича главой любого комитета, и даже больше, свободы слова. Шуфрич – это персона еще кучмовских времен, а мы помним, что тогда было со свободой слова,
      – подчеркнул Гайдай.

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      Чем занимается Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики?
      Он рассматривает законопроекты, касающиеся:
      – Государственной политики в сфере информации.
      – Свободы слова.
      – Права граждан на информацию.
      – Печатных и электронных средств массовой информации.
      – Освещение деятельности Верховной Рады Украины.
      – Принципов осуществления рекламной деятельности.

      Смотрите видео полного интервью с политтехнологом Сергеем Гайдаем:

       

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Нестор Шуфрич
      Источник: 24 канал
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