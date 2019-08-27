Назначение Шуфрича – это не очень удачный шаг, – Гайдай

Член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич возглавит Комитет по вопросам свободы слова новой Верховной Рады. Что это будет означать для Украины – читайте дальше.

Политтехнолог Сергей Гайдай в эфире 24 канала сказал, что его назначение – это нарушение концептуального подхода, который предложила партия "Слуга народа".

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"Они пришли декларируя, что все "новые". Шуфрич – это не просто "новый", это такой одиозный и токсичный персонаж из прошлого. Это символическая вещь", – пояснил эксперт.

По его словам, комитеты не имеют большого влияния на ситуацию в стране. На вопрос свободы слова будет больше влиять Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Но это, мне кажется, не очень удачный шаг назначать Шуфрича главой любого комитета, и даже больше, свободы слова. Шуфрич – это персона еще кучмовских времен, а мы помним, что тогда было со свободой слова,

– подчеркнул Гайдай.

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Чем занимается Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики?

Он рассматривает законопроекты, касающиеся:

– Государственной политики в сфере информации.

– Свободы слова.

– Права граждан на информацию.

– Печатных и электронных средств массовой информации.

– Освещение деятельности Верховной Рады Украины.

– Принципов осуществления рекламной деятельности.

Смотрите видео полного интервью с политтехнологом Сергеем Гайдаем: