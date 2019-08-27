Назначение Шуфрича – это не очень удачный шаг, – Гайдай
Член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич возглавит Комитет по вопросам свободы слова новой Верховной Рады. Что это будет означать для Украины – читайте дальше.
Политтехнолог Сергей Гайдай в эфире 24 канала сказал, что его назначение – это нарушение концептуального подхода, который предложила партия "Слуга народа".
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"Они пришли декларируя, что все "новые". Шуфрич – это не просто "новый", это такой одиозный и токсичный персонаж из прошлого. Это символическая вещь", – пояснил эксперт.
По его словам, комитеты не имеют большого влияния на ситуацию в стране. На вопрос свободы слова будет больше влиять Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Но это, мне кажется, не очень удачный шаг назначать Шуфрича главой любого комитета, и даже больше, свободы слова. Шуфрич – это персона еще кучмовских времен, а мы помним, что тогда было со свободой слова,
– подчеркнул Гайдай.
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Чем занимается Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики?
Он рассматривает законопроекты, касающиеся:
– Государственной политики в сфере информации.
– Свободы слова.
– Права граждан на информацию.
– Печатных и электронных средств массовой информации.
– Освещение деятельности Верховной Рады Украины.
– Принципов осуществления рекламной деятельности.
Смотрите видео полного интервью с политтехнологом Сергеем Гайдаем: