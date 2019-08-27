Призначення Шуфрича – це не дуже вдалий крок, – Гайдай
Член партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич очолить Комітет з питань свободи слова нової Верховної Ради. Що це означатиме для України – читайте далі.
Політтехнолог Сергія Гайдай в ефірі 24 каналу сказав, що його призначення – це порушення концептуального підходу, яке запропонувала партія "Слуга народу".
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"Вони прийшли декларуючи, що всі "нові". Шуфрич – це не просто "новий", це такий одіозний і токсичний персонаж з минулого. Це символічна річ", – пояснив експерт.
За його словами, комітети не мають великого впливу на ситуацію в країні. На питання свободи слова більше впливатиме Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.
Але це, мені здається, не дуже вдалий крок призначати Шуфрича головою будь-якого комітету, ба більше, свободи слова. Шуфрич – це персона ще кучмівських часів, а ми пам'ятаємо, що тоді було зі свободою слова,
– наголосив Гайдай.
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Чим займається Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики?Він розглядає законопроекти, що стосуються:
– Державної політики у сфері інформації.
– Свободи слова.
– Права громадян на інформацію.
– Друкованих та електронних засобів масової інформації.
– Висвітлення діяльності Верховної Ради України.
– Засад здійснення рекламної діяльності.
Дивіться відео повного інтерв'ю з політтехнологом Сергієм Гайдаєм: