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      Призначення Шуфрича – це не дуже вдалий крок, – Гайдай

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      Нестор Шуфрич
      Нестор Шуфрич / zagittya.com.ua

      Член партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич очолить Комітет з питань свободи слова нової Верховної Ради. Що це означатиме для України – читайте далі.

      Політтехнолог Сергія Гайдай в ефірі 24 каналу сказав, що його призначення – це порушення концептуального підходу, яке запропонувала партія "Слуга народу".

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      "Вони прийшли декларуючи, що всі "нові". Шуфрич – це не просто "новий", це такий одіозний і токсичний персонаж з минулого. Це символічна річ", – пояснив експерт.

      За його словами, комітети не мають великого впливу на ситуацію в країні. На питання свободи слова більше впливатиме Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

      Але це, мені здається, не дуже вдалий крок призначати Шуфрича головою будь-якого комітету, ба більше, свободи слова. Шуфрич – це персона ще кучмівських часів, а ми пам'ятаємо, що тоді було зі свободою слова,
      – наголосив Гайдай.

      Важливо! Перший день Ради: що розглядатимуть

      Чим займається Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики?Він розглядає законопроекти, що стосуються:
      – Державної політики у сфері інформації.
      – Свободи слова.
      – Права громадян на інформацію.
      – Друкованих та електронних засобів масової інформації.
      – Висвітлення діяльності Верховної Ради України.
      – Засад здійснення рекламної діяльності.

      Дивіться відео повного інтерв'ю з політтехнологом Сергієм Гайдаєм:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Нестор Шуфрич Опозиційна платформа – За життя
      Джерело: 24 канал
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