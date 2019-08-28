На перше засідання Ради запросили скандального спікера часів Януковича

Перше засідання Верховної Ради дев'ятого скликання відвідає запрошений спікер українського парламенту часів Віктора Януковича – Володимир Рибак. Таку пропозицію подав представник "Опозиційної платфори – За життя", а підготовча депутатська група з організації першого засідання Верховної Ради 9 скликання підтримала її.

З проханням про включення Рибака до списку запрошених виступив представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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Керівник підготовчої групи, та лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков підтримав цю ініціативу.

Ми запрошуємо всіх голів Верховної Ради України, які проживають на території держави. Тому, я думаю, все-таки всі голови Верховної Ради повинні мати повагу в майбутніх народних депутатів. Це моя особиста позиція,

– сказав Разумков.

Після цього він поставив на голосування пропозицію внести Рибака до списку запрошених на засідання, яку підтримала більшість членів групи. Однак представники партії "Європейська солідарність" виступили проти такого рішення.

До речі, в перший же день роботи нової Ради начебто заплановано проголосувати приблизно 100 законів. Наприклад, про скасування депутатської недоторканності у першому читанні або про реформу прокуратури, яку очолить Рябошапка. Також депутати голосуватимуть за склад уряду.

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