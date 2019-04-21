На первом участке за рубежом посчитали голоса

На избирательном участке в Австралии, где уже завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины, посчитали голоса. Победил Петр Порошенко.

По данным посольства Украины в Австралии, всего участие в выборах приняли 99 человек.

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Петра Порошенко поддержали 72 избирателя, Владимира Зеленского – 26. Один бюллетень признан недействительным. Явка во втором туре оказалась ниже, чем в первом, тогда проголосовали 125 человек (7,2%), первое место занял Порошенко.

"Спасибо всем, кто пришел, приехал или прилетел в Канберру сегодня, чтобы принять участие в голосовании. Спасибо Участковой избирательной комиссии за слаженную и профессиональную работу", – отметили в посольстве.



Результаты голосование украинцев в Австралии

Как сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернадская, по состоянию на 17:00 завершились выборы президента Украины на 11 заграничных участках: в Австралии, Корее, Японии, Монголии, Малайзии, Сингапуре, Шанхае, Вьетнаме, Таиланде, Казахстане, Киргизии.