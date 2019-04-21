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      На першій дільниці за кордоном порахували голоси

      2919 Читать новость на русском
      На першій дільниці за кордоном порахували голоси
      На першій дільниці за кордоном порахували голоси / Фото з відкритих джерел

      На виборчій дільниці в Австралії, де вже завершилося голосування у другому турі виборів президента України, порахували голоси. Переміг Петро Порошенко.

      За даними посольства України в Австралії, загалом участь у виборах взяли 99 осіб.

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      Петра Порошенка підтримали 72 виборця, Володимира Зеленського – 26. Один бюлетень визнано недійсним. Явка у другому турі виявилися нижчою, ніж у першому, тоді проголосували 125 осіб (7,2%), перше місце посів Порошенко.

      "Дякуємо усім, хто прийшов, приїхав чи прилетів до Канберри сьогодні, щоб взяти участь у голосуванні. Дякуємо Дільничній виборчій комісії за злагоджену і професійну роботу", – зазначили у посольстві.

      австралія президентські вибори зеленський порошенко
      Результати голосування українців в Австралії

      Як повідомила секретар ЦВК Наталія Бернадська, станом на 17:00 завершилися вибори президента України на 11 закордонних дільницях: в Австралії, Кореї, Японії, Монголії, Малайзії, Сінгапурі, Шанхаї, В'єтнамі, Таїланді, Казахстані, Киргизії.

      blog_ava
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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Петро Порошенко Австралія
      Джерело: 24 канал
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