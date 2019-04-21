На першій дільниці за кордоном порахували голоси

На виборчій дільниці в Австралії, де вже завершилося голосування у другому турі виборів президента України, порахували голоси. Переміг Петро Порошенко.

За даними посольства України в Австралії, загалом участь у виборах взяли 99 осіб.

Читайте також: Як голосують в Україні станом на 16 годину: головне

Петра Порошенка підтримали 72 виборця, Володимира Зеленського – 26. Один бюлетень визнано недійсним. Явка у другому турі виявилися нижчою, ніж у першому, тоді проголосували 125 осіб (7,2%), перше місце посів Порошенко.

"Дякуємо усім, хто прийшов, приїхав чи прилетів до Канберри сьогодні, щоб взяти участь у голосуванні. Дякуємо Дільничній виборчій комісії за злагоджену і професійну роботу", – зазначили у посольстві.



Результати голосування українців в Австралії

Як повідомила секретар ЦВК Наталія Бернадська, станом на 17:00 завершилися вибори президента України на 11 закордонних дільницях: в Австралії, Кореї, Японії, Монголії, Малайзії, Сінгапурі, Шанхаї, В'єтнамі, Таїланді, Казахстані, Киргизії.