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      На первом заседании Рады могут принять законопроект об отмене неприкосновенности

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      В "Слуге народа" намекнули, что на первом заседании Верховной Рады, 29 августа, могут принять законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

      Об этом 24 каналу заявил избранный народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

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      "Думаю, что в первом чтении завтра будут поданы законопроекты, за которые будем голосовать... Общеобъединяющим законопроектом будет снятие депутатской неприкосновенности", – заявил избранник от "Слуги народа".

      Об этом Качура рассказал 28 августа после учений в сессионном зале Рады, где нардепам-новичкам показывали, как работает система голосования.

      качура
      Александр Качура

      Нардепы предполагают, что в первый рабочий день, 29 августа, могут заседать до ночи. И уже будут голосовать за первые законопроекты.

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      ► Обучение в сессионном зале Рады: детали

      В Раде работники аппарата учили их регистрироваться и голосовать с помощью системы. Избранники отметили, что сенсорная кнопка работает плохо, а вот традиционная система морально устарела и не срабатывает с первого раза.

      Кнопку надо нажимать в течение 2-3 секунд, чтобы голос засчитался. Я уверена, что в процессе практики будут такие кейсы, когда кто-то будет кричать, что я не успел  или не успела,
      – проккоментировала избранная народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

      После учений в Раде у нардепов "Слуги народа" состоится закрытое совещание, которое решил созвать Владимир Зеленский в выставочном центре "Парковый".

      Стоит ли отменять депутатскую неприкосновенность
      Неприкосновенность ассоциируется с гарантией безнаказанности. Поэтому запрос у общества есть, и этим пользуются политики. Большинство президентов говорили о важности ее отмены. По словам экспертов, действительно, неприкосновенность в том виде, в котором она сейчас в Украине, – следует отменить.

      Венецианская комиссия не рекомендовала полностью отменять неприкосновенность. Мол, это может быть опасным для функционирования и автономии парламента. Но за время независимости неприкосновенность забрали только у 21 депутата, потому что за это проголосовал парламент. Поэтому вопрос: только ли в неприкосновенности проблема безнаказанности? Решить эту проблему помогут только качественные реформы, в первую очередь – судебной системы.

      По мнению советника Зеленского и его представителем в ВРУ Руслана Стефанчука, Украина должна перейти к функциональному иммунитету, когда депутатов нельзя будет посадить за их высказывания, а вот за криминал – наказывать разрешено.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Законодательство
      Источник: 24 канал
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