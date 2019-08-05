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      Снятие неприкосновенности: что будет с депутатским иммунитетом

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      Снимут ли новые депутаты с себя неприкосновенность? Такому обещанию – уже столько же лет, как и независимой Украине, ее озвучивают все политические силы. Вспоминают о ней как раз с приближением выборов, а потом случается амнезия. Так отменят ли льготы для избранных этот раз и нужно ли это вообще – исследовали журналисты 24 канала.

      О снятии неприкосновенности говорили все президенты

      "Я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности", – эту строку из инаугурационной речи президент Владимир Зеленский позаимствовал у своего персонажа Голобородько из сериала "Слуга народа".

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      А он в свою очередь у пятого президента Украины – Петра Порошенко, который говорил: "Давайте примем это решение с введением его в действие с 1 января 2020 года, для депутатов уже новой Верховной Рады".

      Порошенко услышал где-то у беглеца Януковича, который украл это обещание из предвыборной кампании Виктора Ющенко. "Депутаты и судьи будут лишены депутатской неприкосновенности", – сказал он. До этого поднимал проблему неприкосновенности и Леонид Кучма.

      Верховна Рада
      Верховная Рада

      Раньше, например, после обретения независимости, неприкосновенность была защитой от диктатуры. По словам политолога Саакяна, она становилась тем триггером, который разрешал парламенту не лечь полностью под администрацию президента.

      Сейчас же неприкосновенность больше ассоциируется с гарантией безнаказанности. Поэтому запрос у общества есть и этим пользуется чуть ли не каждый политик. Действительно, эксперты говорят, неприкосновенность в том виде, в котором она у нас сейчас – следует отменить.

      Было бы хорошо, если бы в Украине, сняв неприкосновенность, было введено правило, что депутат на своем рабочем месте все-таки лицо, еоторое нельзя прийти и арестовать. Но, когда он приходит домой и т.д., то это обычный человек, на которого распространяются все требования уголовного кодекса,
      – говорит эксперт по политике Александр Солонтай.

      Что будет с депутатским именитетом?

      Там депутаты имеют иммунитет, но не такой широкий. По мнению представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука, мы должны перейти к функциональному иммунитету. Что это значит? Депутатов нельзя будет посадить за их высказывания, а вот за криминал – наказывать разрешено.

      Не рекомендовала полностью отменять неприкосновенность и Венецианская комиссия. Мол, это может быть опасным для функционирования и автономии парламента.

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      Но есть и другая сторона этой проблемы – за время независимости неприкосновенность забрали у 21 депутата, потому что за это проголосовал парламент. Были громкие аресты. Поэтому возникает вопрос: только в неприкосновенности проблема безнаказанности? Решить эту проблему помогут только качественные реформы и в первую очередь, судебной системы.

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      Автор: Оксана Тропотяга, Мария Писаренко
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Верховная Рада Петр Порошенко Виктор Янукович Виктор Ющенко Леонид Кучма
      Источник: 24 канал
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