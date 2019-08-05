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      Зняття недоторканності: що буде з депутатським імунітетом

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      Чи знімуть нові депутати із себе недоторканність? Такій обіцянці – уже стільки ж років, як і незалежній Україні, її озвучують усі політичні сили. Згадують про неї якраз із наближенням виборів, а потім трапляється амнезія. Тож чи скасують привілеї для обраних цього разу та чи потрібно це взагалі – досліджували журналісти 24 каналу.

      Про зняття ндоторканності говорили всі президенти

      "Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканості", – цей рядок з інавгураційної промови президент Володимир Зеленський запозичив у свого персонажа Голобородька із серіалу "Слуга народу".

      Актуально! Юрчишин пояснив необхідність зняття недоторканності з депутатів

      А він в свою чергу у п'ятого президента України – Петра Порошенка, який говорив: "Давайте ухвалимо це рішення з введенням його в дію з 1 січня 2020 року, для дупетутів вже нової Верховної Ради".

      Порошенко почув це десь у втікача Януковича, який поцупив цю обіцянку з передвиборчої кампанії Віктора Ющенка. "Депутати та судді будуть позбавлені депутатської недоторканності", – казав він. До цього піднімав проблему недоторканності і Леонід Кучма.

      Верховна Рада
      Верховна Рада

      Раніше, наприклад, після отримання незалежності, недоторканність була захистом від диктатури. За словами політолога Саакяна, вона ставала тим тригером, який довзоляв парламенту не лягти повністю під адміністрацію президента.

      Зараз же недоторканність більше ассоціюється з гарантією безкарності. Тому запит у суспільства є і цим користується ледь не кожен політик. Дійсно, експерти кажуть, недоторканність у тому вигляді, у якому вона у нас зараз – слід скасувати.

      Було б добре, якби в Україні, знявши недоторканність, було запроваджено правило, що депутат на своєму робочому місці все-таки особа, яку не можна прийти і арештувати. Але, коли він приходить додому, тощо, то це звичайна людина, на яку поширюються всі вимоги кримінального кодексу,
      – каже експерт з політики Олександр Солонтай.

      Що буде з депутатським іменітетом?

      Там депутати мають імунітет, але не такий широкий. На думку представника президента у парламенті Руслана Стефанчука, ми маємо перейти до функціонального імунітету. Що це означає? Депутатів не можна буде посадити за їхні висловлювання, а от за кримінал – карати дозволено.

      Не рекомендувала повністю скасовувати недоторканність і Венеціанська комісія. Мовляв, це може бути небезпечним для функціонування та автономії парламенту.

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      Та є і інший бік цієї проблеми – за час незалежності недоторканність забрали у 21 депутата, бо за це проголосував парламент. Були гучні арешти. Тож виникає питання: чи лише у недоторканності проблема безкарності? Вирішити цю проблему допоможуть лише якісні реформи і в першу чергу, судової системи.

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      Автор: Оксана Тропотяга, Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Петро Порошенко Леонід Кучма Віктор Янукович Віктор Ющенко
      Джерело: 24 канал
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