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      Юрчишин пояснив необхідність зняття недоторканності з депутатів

      667 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал

      Скасування депутатської недоторканності ставить перед обранцями дуже чітке завдання – чи йти на корупційні злочини й отримати проблему, чи не йти і далі продовжувати нормальне життя.

      Таку думку в програмі "Політична анатомія" висловив кандидат у депутати від партії "Голос", колишній виконавчий директор та голова правління антикорупційної організації Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

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      За його словами, зняття недоторканності необхідне українському народу і це показує постійна соціологія, тому що існування двох сортів людей: одних можна прослуховувати, якщо є підозри в кримінальних справах, а інших не можна – це не дуже коректно.

      Потрібен бути захист народних депутатів стосовно їхньої політичної діяльності. Тобто, не можна переслідувати за політичну позицію. І питання до партії, яка зараз взяла більшість, чи в комплексі зі зняттям недоторканності йтиме закон про імпічмент президента та гарантії прав опозиції,
      – заявив Юрчишин.

      "Тому що опозиція в демократичній країні має контролюючі функції, наприклад, очолювати бюджетний комітет, комітет з свободи слова, регламентний та бути присутніми у президії Верховної Ради", – додав майбутній депутат.

      Навряд чи "Слуга народу" має такий підлий план – дисциплінувати лише свою фракцію. У нас, на щастя, є великий запит на оновлення законодавчої та виконавчої влади, не тому що всі були погані, а тому що та незначна частина "поганих", яка була присутня, займалася схематозом і корупцією,
      – наголосив Юрчишин.

      Він додав, що зараз у Верховну Раду прийшло багато людей, яких справді треба вчити. Проте, це ціна того, що можливо, не буде корупційних схем, як було в попередніх скликаннях.

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      Теги: Новини України Слуга народу Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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