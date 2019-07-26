Чого чекати від партій у Раді: позиції щодо основних питань

Хотілось того всім чи ні, але вибори відбулися. Якщо говорити цифрами, то із майже 30 мільйонів виборців лише половина, близько 15 – прийшли у неділю віддати голос за своїх фаворитів.

Сьогодні найбільше сил в експертів займає дискусія оновлення парламенту та розподілу владних повноважень. Тому ми проаналізували позиції тих партії, які набрали більше 2% на позачергових парламентських виборах та претендують на державне фінансування.

Міжнародна політика та безпека

У своїх передвиборчих програмах партії розповідали про різне бачення розвитку відносин Україна – ЄС. Хтось обіцяв вступ, інші – виконання угоди про асоціацію та поглиблення співпраці, а комусь хотілось взагалі переглянути умови співпраці України із ЄС.

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Утім, українцям найбільше до вподоби курс на ЄС – за нього проголосували понад 70%, а це 10 мільйонів виборців. Ці голоси розподілилися між партіями "Слуга народу", "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос", "Сила і честь", "Партія Шарія" та "Свобода".



Українці надають перевагу Євросоюзу



Стільки ж українців підтримують курс України на здобуття членства у НАТО. Цю позицію задекларували 7 партій. Водночас ідея позаблоковості України, яку відстоювали "Опозиційна платформа – За життя" та "Партія Шарія" – не стала популярною. Її підтримали всього 765 тисяч осіб, що становить трохи більше 5% виборців.

Водночас більше мільйона людей підтримали запровадження професійної армії. Ці виборців віддали свої голоси за "Силу і честь", "Опозиційний блок" та "Свободу".

Парламент

Зміна виборчих правил стала топ-темою всередині липня, коли парламент все-таки із 17 спроби прийняв новий Виборчий кодекс. Утім, поки закон не підписаний ані Головою Верховної ради, ані президентом – про остаточну зміну говорити можна з пересторогою.

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Про зняття недоторканості депутатів традиційно говорили чимало партій. Серед них пропрезидентська партія "Слуга народу", "Сила і честь", "Опозиційний блок" та "Свобода".



Наступну Раду обиратимуть за новим Виборчим кодексом

Цифри кажуть, що понад 7 мільйонів виборців хочуть зробити нардепів більш доторканними. А це близько 52% українців.

Економіка

Бізнесу в Україні не комфортно – чи то через систему оподаткування, чи то через надмірний тиск правоохоронців. В поточній ситуації бізнес потребує додаткових фіскальних стимулів, які допоможуть йому швидше розвиватися. Про це також засвідчили голоси виборців.

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Ідею податку на виведений капітал, який повинен замінити податок на прибуток, у своїх програмах декларували кілька партій – серед них "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина". Сумарно за них віддали свій голос 10 з половиною мільйонів громадян, що становить близько більше 72 % від тих, які волевиявилися у неділю.

Ідею скасування повноважень СБУ розслідувати економічні злочини, а водночас тиснути на бізнес підтримало майже 8 мільйонів людей. Зокрема, це виборці "Слуги народу", "Європейської Солідарності" та "Української стратегії Гройсмана".

Хоч у своїх промовах перед виборцями та на телеканалах представники багатьох партій говорили про запровадження вільного ринку землі. Утім, чітку позицію стосовно цього питання у програмах мали лише дві партії – "Сила і Честь" та "Українська стратегія Гройсмана". Їх підтримали загалом трохи більше 6%, тобто всього 906 тисяч громадян.

Значно більше українцям до вподоби запровадження ринку земель після проведення референдуму. Таку ідею запропонувала "Опозиційна Платформа – За життя", за яку віддали голоси майже 3 мільйони виборців.

Соціальна політика

10 мільйонів українців відстоюють впровадження в Україні загальної страхової медицини. Таку ідею у своїх програмах задекларували 5 партій – "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Батьківщина", "Свобода" та "Опозиційний блок".

Важливо! Передвиборчі програми партій: питання пенсій та соціального захисту

Більше половини виборців заявили про бажання перейти до накопичувальної пенсійної системи. Це прихильники партій "Слуга народу", "Батьківщина", "Свобода", "Українська стратегія" та" Самопоміч". Сумарно таких виборців понад 8 мільйонів.

Майже 26% хочуть отримувати більші виплати за народження дитини – це понад 3,8 мільйонів виборців. Збільшення виплат у своїх програмах пропонували "Батьківщина", "Свобода", "Опозиційний блок" та "Опозиційна платформа – За життя".



Більше половини виборців заявили про бажання перейти до накопичувальної пенсійної системи

Те, що у парламенті зараз фактично однопартійна більшість не повинна нікого лякати. Парламент отримав оновлення, якого вимагало суспільство. Водночас це чудова можливість впроваджувати невідворотні демократичні зміни та брати відповідальність за те, що не вийшло зробити в попередні роки.

Виборці можуть контролювати Раду та тиснути на неї, вимагаючи від політиків того, що вони обіцяли у своїх програмах. Аби зрештою гусениця неземних обіцянок перетворилась у метелика реальних державних політик і реформ.



Результати позачергових виборів

Цей відеоролик став можливим завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). ГО "Центр UA" була відповідальна за зміст цього матеріалу, але він не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.