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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Як партії хочуть реформувати освіту у новому парламенті

      Лінії партій 61 Читать новость на русском

      Освіта в Україні не відповідає вимогам часу – це одна з законсервованих галузей, які залишились ще з радянських часів.

      Два роки тому парламент прийняв закон про освіту. Школи отримають більшу автономію, вчителям збільшать зарплати, зміниться система фінансування для коледжів та технікумів. І все це, щоб виховати освічених громадян.

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      Зовсім скоро у парламенті з’являться нові люди. Громадська організація "ЦентрUA" вирішила дізнатися, які зміни пропонують українцям топ-12 партій у сфері освіти та науки.

      Середня освіта

      З 2016 року середня освіта якісно змінилась через Нову українську школу. Проте деяким партіям такі зміни не до вподоби. "Опозиційний блок" та "Опозиційна платформа – За життя" налаштовані категорично проти освітньої реформи.

      освіта нова українська школа
      Нову українську школу впроваджувала Ліля Гриневич в уряді Гройсмана

      У "Батьківщині" переглянуть систему та структуру освіти. Чи будуть щось змінювати та скасовувати – не вказують. На думку "Європейської солідарності", освітню реформу треба продовжити та втілити у життя концепцію Нової української школи. У планах партії посилювати громадянської освіти.

      У партії "Голос" зроблять усе, аби школа не була місцем для заучування інформації, а виявляла та розвивала таланти кожної дитини. Схожу позицію декларує "Українська стратегія" Володимира Гройсмана. Запевняють, що дошкільна та шкільна освіта розвиватиме щасливих та успішних особистостей.

      Професійно-технічна освіта

      Вона також не залишилась поза увагою. Партія "Голос" та "Опозиційний блок" готові працювати над підвищенням престижності професійної освіти.

      У Гройсмана кажуть, що професійна освіта базуватиметься на стандартах ЄС і студенти отримають актуальні професії. "Самопоміч" відновлюватиме профтехосвіту для потреб місцевого бізнесу.

      професіяно технічна освіта бізнес пту
      Професійно-технічна освіта важлива для бізнесу

      А в "Опозиційній платформі – За життя" пропонують запровадити обов’язкову профільну спеціалізацію ще в середній школі та фінансувати заклади профтехосвіти з державного бюджету.

      Вища освіта та наука

      Відновити наукові дослідження в університетських стінах планують "Голос", "Українська стратегія", "Самопоміч" та "Громадянська позиція". На інтелект та інновації робить ставку і "Радикальна партія", яка також обіцяє гідні стипендії для студентів.

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      Нову якість вищої освіти гарантує "Слуга народу", яка планує ще й оптимізувати вищі навчальні заклади. Також партія обіцяє оновити освітню та наукову інфраструктуру.

      Фінансування освіти

      Фінансування освітньої галузі першочергово залежить від парламенту. Тож як партії планують розподілити гроші на розвиток освіти?

      "Батьківщина" у парламенті забезпечить безкоштовну освіту – від початкової до вищої. Таку ж позицію відстоюватиме й "Опозиційний блок". Однак уточнює, що безкоштовна освіта у вишах буде за спеціальностями.

      Три партії заявили, що хочуть працювати над забезпеченням однакового фінансування для приватних та державних навчальних закладів. У планах "Батьківщини" втілити принцип "гроші ходять за дитиною". А "Слуга народу" запровадить рівноправність державних і приватних закладів освіти.

      вища освті вступ вибори
      Більшість партій хочуть внести зміни у вищу освіту України

      "Опозиційна платформа – За життя" буде стимулювати приватні навчальні заклади. Самопоміч планує скерувати в освітню галузь 25% усіх податків. Також партія хоче інвестувати зібрані акцизні податки з тютюну та алкоголю у розвиток дітей.

      Не оминули увагою і зарплати для освітян. "Громадянська позиція" обіцяє суттєве збільшення зарплати науковців і педагогів з "вагомим соціальним пакетом".

      "Самопоміч" обіцяє вчителям на третину більшу за середню зарплату. "Слуга народу" забезпечить освітянам зарплату на рівні трьох мінімальних. Таку ж політику вестиме і "Батьківщина". Лише партії "Свобода" та "Сила і честь" планів щодо освітньої політики у своїх програмах не вказали.

      освітяни зарплата вчителів
      Освітянам планують підняти зарплати

      Щоб дістатися до місця призначення, треба прокласти собі маршрут, бо в іншому випадку є шанс заблукати. З парламентом так само. Щоб знати, що робитимуть партії при владі, ознайомся з їхнім маршрутом, вивчай та порівнюй програми перед тим, як віддати свій голос.

      Важливо! Яких позицій дотримуються партії: членство в НАТО, посилення санкцій та боротьба з корупцією

      Ознайомитися з позиціями партій можеш за посиланням vybory2019.pravda.com.ua. Голосувати треба за ідеї.

      реформа освіти вибори
      Головні дати парламентських виборів

      Цей відеоблог став можливим завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). ГО "Центр UA" була відповідальна за зміст цього матеріалу, але він не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.

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      Автор: Андрій Андрушків
      Теги: Опозиційна платформа – За життя Лінії партій Реформа освіти Освіта Студенти Міністерство освіти та науки України Відеоблоги Партія Голос Слуга народу Європейська солідарність Партія Українська стратегія Опозиційний блок Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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