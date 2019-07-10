Яких позицій дотримуються партії: членство в НАТО, посилення санкцій та боротьба з корупцією

Куди Україна рухатиметься наступні п’ять років? Як ми збираємось повернути окуповані території? Що зупинить війну? Чи розвинемо оборонну промисловість та армію? Всі ці питання досі актуальні для українців. Дуже важливо, аби зараз влада потрапила до тих, хто зможе сформувати порядок денний у питаннях національної безпеки та міжнародної політики країни.

Аби полегшити вибір українців, ГО "Центру UA" проаналізувала позицій топ-10 політичних партій у цих питаннях.

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Як говорить Конституція України: набуття членства у НАТО – пріоритет зовнішньої політики. Як планують виконувати цей пункт самі політичні партії?

Вісім партій із 12, а саме "Сила і честь", "Українська стратегія Гройсмана", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", "Громадянська позиція", "Свобода" та "Самопоміч" зроблять усе, аби Україна набула членства в НАТО.



Партії, які за вступ України в НАТО

На їхню думку, Північноатлантичний альянс – одна із запорук безпеки держави та стримування російської загрози.

Лідер соцопитувань, партія "Слуга народу", обережно наголошує на розширенні співпраці із НАТО, але не зазначає про набуття членства. Мовчить про це і "Радикальна партія Ляшка", яка при цьому вимагатиме прямої військової угоди із США.

Про партнерство з західним сусідом до моменту набуття членства в Альянсі говорять "Громадянська позиція" та "Сила і честь".

Також на думку партії "Свобода", Україні слід задуматися і над створенням Балто-Чорноморського союзу, аби створити новий тренд європейської єдності.

Лише дві партії з топ-10 не поділяють таких амбітних планів своїх колег. Зокрема, "Опозиційна платформа – За життя" мріє про активний нейтралітет України у військово-політичній сфері та неучасть в будь-яких військово-політичних союзах, а її колеги із "Опозиційного блоку" хочуть провести референдум про позаблоковість та нейтралітет країни.

57% українців підтримують вступ до ЄС. Чи розділяють ці погляди політичні партії? 6 із топ-12 партій, які мають найбільшу підтримку серед українців, чітко кажуть про членство України у Євросоюзі. Це "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", "Сила і честь", "Громадянська позиція" та "Свобода".

Партія "Самопоміч" наголошує на зміцненні співпраці з ЄС, спільному авіаційному просторі та приєднанні до Митного й Енергетичного союзів.



Партія "Самопоміч"

Президентська партія "Слуга народу" говорить про розширення співпраці з ЄС та обіцяє ухвалити закони, необхідні для виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

І знову лише "Опозиційна платформа – За життя" та "Опозиційний блок" мають протилежну позицію й України в ЄС не бачать взагалі.

У цьому питанні партії не одностайні. Тому дуже важко спрогнозувати, як вони досягатимуть консенсусу в парламенті, щоб досягти мети.

Наприклад "Європейська солідарність" планує продовжити політико-дипломатичний курс на звільнення окупованих територій, зокрема через посилення санкцій та введення миротворців ООН.



З'їзд партії "Європейська солідарність"

"Радикальна партія" та "Свобода" мають у планах залучити до переговорів з Росією країн-підписантів Будапештського меморандуму, а це крім України та Росії ще США та Британія.

Більше того, партія "Свобода" наполягає на припиненні дипломатичних та економічних відносин із країною-агресором.

Партію "Батьківщина" влаштовує чинний нині Мінський формат переговорів з окупантами, однак у партії переконані, що до участі в переговорах варто долучити США та Велику Британію.

У партії Вакарчука "Голос" запевняють, що деокупація буде безкровною. Так само, на думку "Самопомочі", Україна поверне окуповані території тоді, коли переможе у війні, але повернення територій має відбутися невійськовим способом.

Президентська партія "Слуга народу" законами підтримуватиме свого лідера у питаннях відновлення територіальної цілісності країни, але не зазначає, на які компроміси готова йти.

Партія "Сила і честь" має на меті сформувати нову концепцію повернення окупованих територій та припинення вогню на основі дипломатичних та економічних заходів міжнародного впливу.



З'їзд партії "Сила та честь"

В "Українській стратегії Гройсмана" зроблять все для захисту незалежності та територіальної цілісності, зокрема впровадять заходи кібербезпеки різних інститутів та інфраструктури.

У "Громадянській позиції" наголошують на зміцненні економіки, але не уточнюють, у який спосіб, щоб повернути Крим і Донбас на наших умовах.

Тільки "Опозиційна платформа – За життя" планує організувати прямі перемовини у чотирикутнику: Київ — Донецьк — Луганськ— Москва, навіть готова надати автономний статус Донбасу. Схожа позиція і в "Опозиційного блоку".

Більшість партій мають схожі ідей про те, як зробити українську армію сильною. "Європейська солідарність", "Сила і честь", "Громадянська позиція", "Свобода", "Слуга народу" і "Самопоміч" планують розвивати армію за стандартами НАТО.

У плани "Європейської солідарності", "Голосу", "Сили і честі", "Радикально партії", "Самопомочі" та "Української стратегії Гройсмана" входить і модернізація матеріально-технічного забезпечення, а також збільшення грошового та соціального забезпечення військовослужбовців. Про це також каже і "Свобода".

Водночас у партіях "Сила і честь" та "Свобода" хочуть побороти корупцію в оборонці та розвивати контрактну армію.

У "Громадянській позиції" цю обіцянку підкріплюють ще й забезпеченням професійного офіцерського корпусу. Крім цього, децентралізувати та демонополізувати оборонні держзакупівлі обіцяють у партії "Слуга народу".

4 партії, зокрема "Опозиційний блок", "Європейська солідарність", "Громадянська позиція" та "Самопоміч" планують залучати інвестиції в оборонно-промисловий комплекс.

І лише у "Батьківщині" та "Опозиційній платформі – За життя" про Збройні Сили не згадують.

На жаль, блискавичної та швидкої перемоги ворога у війні ніхто не може обіцяти. Зазвичай, це тривалий та виснажливий процес, який забирає чимало сил і віри у мирне майбутнє.

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