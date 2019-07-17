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      Передвиборчі програми партій: питання пенсій та соціального захисту

      Лінії партій 64 Читать новость на русском

      Кожен другий громадянин вважає, що реформа системи соціального захисту та пенсій є пріоритетною. Громадяни чекають більшого захисту від держави та очікують, що довгі роки праці будуть трансформовані в достойну пенсію.

      Оскільки просто так надрукувати гроші і роздати їх людям є небезпечним задумом, то варто детальніше глянути на те, як політики планують реформувати систему соціального захисту та пенсійного забезпечення.

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      Громадська організація "Центр UA" продовжує аналізувати та порівнювати передвиборчі програми партій, які борються за голоси українських виборців. І сьогодні поговоримо про найпопулярнішу тему з партійних маніфестів – пенсії та соціалку.

      Пенсії

      Сьогодні в Україні трохи понад 11 мільйонів пенсіонерів. Середня пенсія становить близько 3000 гривень, а мінімальна 1564. Вже дивлячись на ці цифри стає очевидним, що політики не можуть оминути тему пенсій в своїх програмах.

      Збільшення пенсій без конкретизації їх орієнтовних нових обсягів обіцяють "Громадянська позиція" та "Європейська солідарність".

      Натомість "Батьківщина" обіцяє збільшення мінімальної пенсії трьох тисяч гривень, "Опозиційна платформа" – до 7 тисяч гривень, а "Опозиційний блок" заявляє, що зможе забезпечити щорічну індексацію пенсій розмір та встановить їх на рівні 40% від середньої зарплати, яка становить 4000 гривень.

      Реформувати систему пенсійного забезпечення пропонують ряд політичних партій. Наприклад, "Батьківщина", "Самопоміч", "Свобода", "Слуга народу", "Українська стратегія" та "Голос" введуть персоніфіковану накопичувальну пенсійну систему.

      Батьківщина
      "Батьківщина"

      Скасувати чинну пенсійну реформу уряду Гройсмана прагнуть "Опозиційний блок" та "Свобода".

      "Радикальна партія" каже, що "доярки повинні отримувати більшу пенсію ніж судді і прокурори", тому пропонує перерахувати пенсію колишніх колгоспників. Лише партія "Сила і честь" немає позицій з цього питання.

      Зайнятість та зарплати

      Збільшення зарплат – типова обіцянка у передвиборчих кампаніях. ЇЇ декларують "Громадянська позиція", "Європейська Солідарність", "Опозиційна платформа", "Самопоміч" та "Українська стратегія".

      "Батьківщина" обіцяє своїх виборцям збільшення середньої зарплати в 3,5 раза за 5 років з метою досягнення стандартів Польщі.

      Створення нових робочих місць – мантра кожної виборчої кампанії. "Громадянська позиція" пропонує створювати робочі місця на селі та в будівництві для інфраструктурних проектів.

      "Європейська Солідарність" створить нові робочі місця завдяки інвестиціям в ІТ-галузь, агропромисловість, енергетику, машинобудування та наукоємні галузі.

      Європейська солідарність
      "Європейська Солідарність"

      "Батьківщина" виділяє медиків, освітян та працівників культури, як ті соціальні прошарки, яких в першу чергу має торкнутися збільшення доходів. В партії Гройсмана схожа позиція.

      Натомість "Слуга народу" обіцяє встановити базове забезпечення вчителям на рівні трьох мінімальних зарплат, "Самопоміч" обіцяє освітянам грошове забезпечення, що на третину більше за середню зарплату по країні, а "Опозиційний блок" – на половину більше.

      "Радикальна партія" обіцяє створити один мільйон робочих місць, а також розширити державне замовлення на робітничі професії. "Самопоміч" планує впровадити в Україні безумовний базовий дохід на рівні 300 євро. Не мають позиції щодо цього питання "Голос", "Свобода", та "Сила і честь".

      Сімейна та житлова політика

      За п’ять років уряд не змінював розмір допомоги за народження дитини. Сьогодні пропозиції різних цих виплат можна систематизувати за принципом "Хто більше".

      "Батьківщина" пропонує за народження першої, другої та наступної дитини відповідно 50, 100 та 150 тисяч гривень. "Самопоміч" та "Свобода" зобов'язуються забезпечити за народження дитини виплату відповідно 100 тисяч гривень і 120 тисяч гривень.

      Обіцянка "Опозиційного блоку" та "Опозиційної платформи" в цьому плані є найщедрішою – 100 тисяч гривень, 200 тисяч гривень та 400 тисяч гривень. Інші партії про такі виплати не згадують.

      Опозиційний блок
      "Опозиційний блок"

      "Слуга народу" висловлює ідею "економічного паспорта українця". "Радикальна партія" хоче забезпечити молодих сімей житлом, "Свобода" пропонує створити для цього державну програму доступного кредитування.

      "Самопоміч" підтримає житлом багатодітні сім”ї. "Батьківщина" обіцяє всім громадянам доступні іпотечні кредити з державним страхуванням для покупки житла без застави і першого внеску.

      Система соціального забезпечення є відображенням якості роботи усієї держави як такої.

      Українські політичні партії у текстах своїх програм часто забувають цю просту думку і, обіцяючи якісь суттєві суми соціальних виплат чи інших пільг без продумування реальних економічних механізмів забезпечення цих витрат, по суті, починають будівництво будинку з даху.

      Читайте також: Яких позицій дотримуються партії: членство в НАТО, посилення санкцій та боротьба з корупцією

      Тому звертайте увагу не лише на солодкі обіцянки і золоті гори. Читайте та порівнюйте програми партій за посиланням vybory2019.pravda.com.ua, щоб розуміти весь спектр пропозицій, не лише щодо пенсій та соціалки.

      Цей відеоролик став можливим завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). ГО "Центр UA" була відповідальна за зміст цього матеріалу, але він не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.

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      Автор: Андрій Андрушків
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Партія Голос Слуга народу Лінії партій Відеоблоги Самопоміч Громадянська позиція Європейська солідарність Радикальна партія ВО Батьківщина Опозиційна платформа – За життя Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
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