На першому засіданні Ради можуть ухвалити законопроект про скасування недоторканності

У "Слузі народу" натякнули, що на першому засіданні Верховної Ради, 29 серпня, можуть ухвалити законопроект про скасування депутатської недоторканності.

Про це 24 каналу заявив обраний народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

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"Думаю, що в першому читанні завтра будуть подані законопроекти, за які будемо голосувати... Загальнооб'єднуючим законопроектом буде зняття депутатської недоторканності", – заявив обранець від "Слуги народу".

Про це Качура розповів 28 серпня після навчань у сесійній залі Ради, де нардепам-новачкам показували, як працює система голосування.



Олександр Качура

Нардепи припускають, що в перший робочий день, 29 серпня, можуть засідати і до ночі. І вже будуть голосувати за перші законопроекти.

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► Навчання в сесійній залі Ради: деталі

В Раді працівники апарату вчили їх реєструватися й голосувати за допомогою системи. Обранці зазначили, що сенсорна кнопка працює погано, а от традиційна система морально застаріла і не спрацьовує з першого разу.

Кнопку треба натискати протягом 2-3 секунд, щоб голос зарахувався. Я впевнена, що в процесі практики будуть такі кейси, коли хтось буде кричати, що я не встиг або не встигла,

– прокоментувада обрана народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева.

Після навчань у Раді в нардепів "Слуги народу" відбудеться закрита нарада, яку вирішив скликати Володимир Зеленський у виставковому центрі "Парковий".

Чи варто скасовувати депутатську недоторканністьНедоторканність асоціюється з гарантією безкарності. Тому запит у суспільства є, і цим користуються політики. Більшість перзидентів говорили про важливість її скасування. За словами експертів, дійсно, недоторканність у тому вигляді, у якому вона зараз в Україні, – слід скасувати.



Венеціанська комісія не рекомендувала повністю скасовувати недоторканність. Мовляв, це може бути небезпечним для функціонування та автономії парламенту. Але за час незалежності недоторканність забрали тільки у 21 депутата, бо за це проголосував парламент. Тому питання: чи лише у недоторканності проблема безкарності? Вирішити цю проблему допоможуть лише якісні реформи, в першу чергу – судової системи.



На думку радника Зеленського та його представником у ВРУ Руслана Стефанчука, Україна має перейти до функціонального імунітету, коли депутатів не можна буде посадити за їхні висловлювання, а от за кримінал – карати дозволено.