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      На пляже в Петербурге установили полупрозрачные раздевалки с высокими перегородками: фото

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      Пляж в Приморском районе Санкт-Петербурга / "Сестрорецкий актив"

      На пляже в Приморском районе Санкт-Петербурга установили новые раздевалки. Они сделаны из полупрозрачного материала, а перегородки в них расположены слишком высоко.

      Об этом сообщают в группе "Сестрорецкий актив" в соцсети "ВКонтакте".

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      По словам местных активистов, перегородки расположены очень высоко. Они не закрывают нижнюю часть тела, ниже 180 сантиметров.

      Пляж "Морские Дубки" в Петербурге установили в рамках программы "Комфортная городская среда" летом 2019 года. Однако, уже через 3 месяца после открытия пляж "не выдержал натиска стихии". Немало элементов благоустройства вызывают вопросы, в частности, скамейки, которые установлены спиной к заливу.

      Так, для того чтобы укрепить берег, рабочие установили волноломы из камней, но они расположены таким образом, что посетители не могут зайти в воду.


      Пляж "Морские Дубки" в Петербурге / фото "Сестрорецкий актив"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Курьезные новости
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