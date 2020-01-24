На пляже в Петербурге установили полупрозрачные раздевалки с высокими перегородками: фото
На пляже в Приморском районе Санкт-Петербурга установили новые раздевалки. Они сделаны из полупрозрачного материала, а перегородки в них расположены слишком высоко.
Об этом сообщают в группе "Сестрорецкий актив" в соцсети "ВКонтакте".
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По словам местных активистов, перегородки расположены очень высоко. Они не закрывают нижнюю часть тела, ниже 180 сантиметров.
Пляж "Морские Дубки" в Петербурге установили в рамках программы "Комфортная городская среда" летом 2019 года. Однако, уже через 3 месяца после открытия пляж "не выдержал натиска стихии". Немало элементов благоустройства вызывают вопросы, в частности, скамейки, которые установлены спиной к заливу.
Так, для того чтобы укрепить берег, рабочие установили волноломы из камней, но они расположены таким образом, что посетители не могут зайти в воду.
Пляж "Морские Дубки" в Петербурге / фото "Сестрорецкий актив"