На пляжі у Петербурзі встановили напівпрозорі роздягальні із високими перегородками: фото

На пляжі у Приморському районі Санкт-Петербурга встановили нові роздягальні. Вони зроблені з напівпрозорого матеріалу, а перегородки у них розташовані занадто високо.

Про це повідомляють у групі "Сестрорецький актив" у соцмережі "ВКонтакте".

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За словами місцевих активістів, перегородки розташовані дуже високо. Вони не закривають нижню частину тіла людей, нижчих за 180 сантиметрів.

Пляж "Морські Дубки" у Петербурзі встановили у межах програми "Комфортне міське середовище" влітку 2019 року. Однак, вже через 3 місяці після відкриття пляж "не витримав натиску стихії". Зокрема, чимало елементів благоустрою викликають питання, зокрема, лавки, які встановлені спиною до затоки.

Так, для того щоб зміцнити берег, робітники встановили хвилелом із каменів, але вони розташовані таким чином, що відвідувачі не можуть зайти у воду.



Пляж "Морські Дубки" у Петербурзі / фото "Сестрорецький актив"