На Полтавщине автомобиль столкнулся с лосем: есть погибшие

В Полтавской области автомобиль "Рено Логан" столкнулся с лосем, погибла женщина-пассажирка авто.

Об этом сообщает пресс-служба полиция полтавской области.

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"Около 23 часов, возле села Виктория Пирятинского района, на автомобильной дороге Киев - Харьков 62-летний водитель автомашины Рено совершил столкновение с лосем, который перебегал дорогу", – говорится в сообщении.

В результате столкновения женщина 1955 года рождения, которая находилась на пассажирском сидении, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Водитель также пострадал, его госпитализировали.

О том, выжил ли сам лось, не сообщают.