На Полтавщине первая община перешла в ПЦУ: в УПЦ МП угрожают судом

Религиозная община села Устивица Великобагачанского района Полтавской области покинула Московский патриархат и решила перейти под юрисдикцию новообразованной Православной церкви Украины.

За решение о переходе религиозной общины в ПЦУ проголосовали 176 верующих, сообщает "Полтавщина". Всего в голосование приняли участие 183 человека.

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С таким решением не согласны в Московском патриархате. В частности, в полтавской епархии УПЦ МП заявили, что к голосованию не допустили церковную общину и священника.

"Там есть старая церковь и новая, которая еще не введена в эксплуатацию. Документы на землю и сооружения оформлены на УПЦ МП. Поэтому планируем подать в суд. Священник, отец Иоанн, не приходил на службы, а потом добровольно попросил вывести его из штата. Его просьбу удовлетворили. Был назначен новый священник. Предыдущий священник забрал ключи от церкви, начал собирать подписи и претендовать на новый храм. Благотворители, которые предоставляли средства, против каких-либо переводов и против противостояния", – заявили в епархии.



Митинг в селе Устивица через переход в ПЦУ

За это в селе более 60 человек вышли на митинг. Причиной протеста верующие называют вопрос определение настоятеля местной церкви.

Как происходит процесс перехода приходов в ПЦУ

Сколько приходов перешло в ПЦУ?

Сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. К ней уже присоединились более 200 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.