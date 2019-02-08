На Полтавщині перша громада перейшла до ПЦУ: в УПЦ МП погрожують судом

Релігійна громада села Устивиця Великобагачанського району Полтавської області покинула Московський патріархат та вирішила перейти під юрисдикцію новоствореної Православної церкви України.

За рішення про перехід релігійної громади до ПЦУ проголосували 176 вірян, повідомляє "Полтавщина". Загалом у голосування взяли участь 183 людини.

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З таким рішенням не згодні у Московському патріархаті. Зокрема, у полтавській єпархії УПЦ МП заявили, що до голосування не допустили церковну громаду та священика.

"Там є стара церква та нова, яка ще не введена в експлуатацію. Документи на землю та споруди оформлені на УПЦ МП. Тому плануємо подати до суду. Священик, отець Іоан, не приходив на служби, а потім добровільно попросив вивести його із штату. Його прохання задовольнили. Був призначений новий священик. Попередній священик забрав ключі від церкви, почав збирати підписи і претендувати на новий храм. Благодійники, які надавали кошти, проти якихось переведень і проти протистояння", – заявили у єпархії.



Мітинг у селі Устивиця через перехід до ПЦУ

Через це у селі понад 60 людей вийшли на мітинг. Причиною протесту віряни називають питання визначення настоятеля місцевої церкви.



Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ

Скільки парафій перейшло до ПЦУ?Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. До неї вже приєдналися понад 200 парафій Української православноої церкви Московського патріархату.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.