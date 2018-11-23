На Полтавщине украли самолет: детали

На Полтавщине украли самолет, "Кукурузник" распилили на части прямо в ангаре, где он хранился.

В полицию обратился владелец самолета. Читайте также: На Полтавщине произошло смертельное ДТП: фото АН-2 он хранил на территории бывшего аэропорта в селе Божковское, что на Полтавщине. Кроме летательного аппарата, злоумышленники также украли 6 комплектов навесного оборудования к самолету и даже старый двигатель. 43-летнему владельцу нанесли ущерб на 1 миллион гривен. Воров разыскивает полиция.