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      На Полтавщине украли самолет: детали

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      На Полтавщине украли самолет, "Кукурузник" распилили на части прямо в ангаре, где он хранился.

      В полицию обратился владелец самолета.

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      АН-2 он хранил на территории бывшего аэропорта в селе Божковское, что на Полтавщине.

      Кроме летательного аппарата, злоумышленники также украли 6 комплектов навесного оборудования к самолету и даже старый двигатель.

      43-летнему владельцу нанесли ущерб на 1 миллион гривен. Воров разыскивает полиция.

      Теги: Новости Украины авиация Новости Полтавы
      Источник: 24 Канал
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