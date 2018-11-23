На Полтавщине украли самолет: детали
На Полтавщине украли самолет, "Кукурузник" распилили на части прямо в ангаре, где он хранился.
В полицию обратился владелец самолета.
Читайте также: На Полтавщине произошло смертельное ДТП: фото
АН-2 он хранил на территории бывшего аэропорта в селе Божковское, что на Полтавщине.
Кроме летательного аппарата, злоумышленники также украли 6 комплектов навесного оборудования к самолету и даже старый двигатель.
43-летнему владельцу нанесли ущерб на 1 миллион гривен. Воров разыскивает полиция.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии