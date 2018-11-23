На Полтавщині вкрали літак: деталі
На Полтавщині вкрали літак, "Кукурузник" розпиляли на частини прямісінько в ангарі, де він зберігався.
В поліцію звернувся власник літака.
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АН-2 він зберігав на території колишнього летовища в селі Божківське, що на Полтавщині.
Окрім літального апарату, зловмисники також поцупили 6 комплектів навісного обладнання до літака та навіть старий двигун.
43-річному власнику завдали збитків на 1 мільйон гривень. Крадіїв розшукує поліція.
Джерело: 24 Канал
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