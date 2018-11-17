На Полтавщині сталася смертельна ДТП: фото

У Полтавській області на дорозі Київ – Харків сталось лобове зіткнення автомобілів. Одна людина внаслідок аварії загинула, ще семеро — дістали травми.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Полтавській області.

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Зіткнулися автомобілі ВАЗ десятої моделі та Hyundai. Попередньо, у результаті аварії постраждало 8 осіб. На жаль, пасажир ВАЗа від отриманих тілесних ушкоджень помер.



Зіткнулися автомобілі ВАЗ десятої моделі та Hyundai/ Фото Національні поліція



Пасажир ВАЗа загинув/ Фото Національна поліція

Наразі на місці ДТП працюють слідчі, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові сталася аварія за участю військового автомобіля швидкої медичної допомоги "Богдан-2251" і легковика "ВАЗ-2104". Автівки зіткнулись на перехресті проспекту Московського і бульвару Богдана Хмельницького.