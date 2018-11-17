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      На Полтавщине произошло смертельное ДТП: фото

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      В Полтавской области на дороге Киев – Харьков произошло лобовое столкновение автомобилей
      В Полтавской области на дороге Киев – Харьков произошло лобовое столкновение автомобилей / pl.npu.gov.ua

      В Полтавской области на дороге Киев – Харьков произошло лобовое столкновение автомобилей. Один человек в результате аварии погиб, еще семеро — получили травмы.

      Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Полтавской области.

      Читайте также: В России столкнулись автобус и поезд, много погибших: фото с места ДТП

      Столкнулись автомобили ВАЗ десятой модели и Hyundai. Предварительно, в результате аварии пострадали 8 человек. К сожалению, пассажир ВАЗа от полученных телесных повреждений умер.

      дтп полтава загиблі жертви поліціяСтолкнулись автомобили ВАЗ десятой модели и Hyundai/ Фото Национальной полиции

      дтп полтава жертви поліція
      Пассажир ВАЗа погиб/ Фото Национальная полиция

      Сейчас на месте ДТП работают следователи, решается вопрос об открытии уголовного производства.

      Напомним, недавно в Харькове произошла авария с участием военного автомобиля скорой медицинской помощи "Богдан-2251" и легковушки "ВАЗ-2104". Машины столкнулись на перекрестке Московского проспекта и бульвара Богдана Хмельницкого.

      Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Аварии и ДТП Новости Полтавы
      Источник: 24 канал
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