На Полтавщине произошло смертельное ДТП: фото

В Полтавской области на дороге Киев – Харьков произошло лобовое столкновение автомобилей. Один человек в результате аварии погиб, еще семеро — получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Полтавской области.

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Столкнулись автомобили ВАЗ десятой модели и Hyundai. Предварительно, в результате аварии пострадали 8 человек. К сожалению, пассажир ВАЗа от полученных телесных повреждений умер.

Столкнулись автомобили ВАЗ десятой модели и Hyundai/ Фото Национальной полиции



Пассажир ВАЗа погиб/ Фото Национальная полиция

Сейчас на месте ДТП работают следователи, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно в Харькове произошла авария с участием военного автомобиля скорой медицинской помощи "Богдан-2251" и легковушки "ВАЗ-2104". Машины столкнулись на перекрестке Московского проспекта и бульвара Богдана Хмельницкого.