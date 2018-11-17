В России столкнулись автобус и поезд, много погибших: фото с места ДТП

Утром 17 ноября во Саратовской области России автобус столкнулся с грузовым поездом. Вследствие жуткой аварии четыре человека погибли на месте, еще один человек умер по дороге в больницу.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

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Автобус, следовавший по маршруту Саратов–Уральск, выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с поездом. В автобусе находились семь человек и водитель. Четыре человека от полученных травм скончались на месте, еще трое были госпитализированы в ближайшую клинику,

– говорится в сообщении.

Впоследствии, умерла девушка, которая впала в кому, и врачам не удалось довезти ее до больницы. Еще двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

Известно, что авария произошла на нерегулируемом переезде в поселке Озинки недалеко от границы с Казахстаном. Все пассажиры автобуса – жители Казахстана, ехавшие в Россию.

Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства смертельной аварии.



В России автобус влетел в поезд, погибли пять человек​ // saratov24.tv



В России столкнулись автобус и поезд, пять человек погибли // ren.tv