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      В России столкнулись автобус и поезд, много погибших: фото с места ДТП

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      В России столкнулись автобус и поезд, пять человек погибли
      В России столкнулись автобус и поезд, пять человек погибли / saratov24.tv

      Утром 17 ноября во Саратовской области России автобус столкнулся с грузовым поездом. Вследствие жуткой аварии четыре человека погибли на месте, еще один человек умер по дороге в больницу.

      Об этом сообщает российский "Интерфакс".

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      Автобус, следовавший по маршруту Саратов–Уральск, выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с поездом. В автобусе находились семь человек и водитель. Четыре человека от полученных травм скончались на месте, еще трое были госпитализированы в ближайшую клинику,
      – говорится в сообщении.

      Впоследствии, умерла девушка, которая впала в кому, и врачам не удалось довезти ее до больницы. Еще двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

      Известно, что авария произошла на нерегулируемом переезде в поселке Озинки недалеко от границы с Казахстаном. Все пассажиры автобуса – жители Казахстана, ехавшие в Россию.

      Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства смертельной аварии.


      В России автобус влетел в поезд, погибли пять человек​ // saratov24.tv


      В России столкнулись автобус и поезд, пять человек погибли // ren.tv


      В России произошло ДТП с участием автобуса и поезда, есть жертвы       // saratov24.tv

      Теги: Новости Украины Новости России Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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