У Росії зіткнулися автобус і поїзд, багато загиблих: фото з місця ДТП

Вранці 17 листопада у Саратовській області Росії автобус зіткнувся з вантажним поїздом. Внаслідок моторошної аварії чотири людини загинули на місці, ще одна людина померла дорогою до лікарні.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

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Автобус, який прямував за маршрутом Саратов-Уральськ, виїхав на залізничне полотно і зіткнувся з поїздом. В автобусі перебували семеро людей і водій. Чотири людини від отриманих травм померли на місці, ще троє були госпіталізовані в найближчу клініку,

– йдеться у повідомленні.

Згодом, померла дівчина, яка впала в кому, і лікарям не вдалося довезли її до лікарні. Ще двоє постраждалих залишаються у важкому стані.

Відомо, що аварія трапилася на нерегульованому переїзді в селищі Озинки недалеко від кордону з Казахстаном. Усі пасажири автобуса - жителі Казахстану, які їхали в Росію.

Наразі поліція з'ясовує усі причини і обставини смертельної аварії.



У Росії автобус влетів у поїзд, загинуло п'ятеро осіб // saratov24.tv



​У Росії зіткнулися автобус і поїзд, п'ятеро осіб загинули // ren.tv