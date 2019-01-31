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      На Порошенко готовили 11 покушений течение 2018 года

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      На Порошенко готовили 11 покушений течение 2018 года
      На Порошенко готовили 11 покушений течение 2018 года / Getty Images

      В 2018 году Управление государственной охраны предотвратило 11 покушений на Президента Украины Петра Порошенко. Для этого работники УГО всегда сотрудничают с СБУ, полицией и разведкой.

      Такое сотрудничество всех правоохранительных органов происходит особенно при подготовке к мероприятиям с участием большого количества людей, особенно там, где находятся лица, которые охраняются, заявил в интервью "UA: Украинское радио" руководитель УГО Валерий Гелетей.

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      "Перед тем, как непосредственно начать мероприятие, мы уже имеем информацию о том, что нас там ожидает, и какие меры должны быть. Мы устанавливаем рамки, металлоискатели, через которые проходят люди, чтобы выявить опасные и запрещенные предметы. Также работают кинологические группы", – рассказал Гелетей.

      Что известно о покушениях, которые готовили на Петра Порошенко?
      Первое покушение, о котором сообщили источники в СБУ, на президента планировали совершить 22 августа 2017 года во время визита Порошенко в Харьковскую область. Тогда о том, что планируется такое преступление, в СБУ по телефону сообщил аноним. Выявить местонахождение анонима спецслужбы не сумели. Правоохранители начали расследовать уголовное дело как "Покушение на жизнь государственного деятеля".

      О подготовке второго покушения на президента стало известно в марте 2018 года. Тогда генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-переговорщик по обмену пленными Владимир Рубан планировал убить Порошенко из винтовки "Топаз", которую изготавливают только пророссийские боевики на Донбассе. Свои планы Рубан обсуждал еще в декабре 2017 г. с нардепом Надеждой Савченко. Вместе они и испытали соответствующее оружие на полигоне. На сегодня оба находятся под арестом по делу о покушении на президента, подготовке терактов в Киеве и подготовке вооруженного захвата парламента.

      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Криминальные новости Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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