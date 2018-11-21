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      На посла Украины в США осуществляют информационные атаки: Чалый подозревает Россию

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      Валерий Чалый заявил об информационных атаках в свой адрес и на Посольство Украины в США
      Валерий Чалый заявил об информационных атаках в свой адрес и на Посольство Украины в США / Facebook-страница Валерия Чалого

      Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что в последние дни произошли 2 попытки информационных атак на него и Посольство Украины в Соединенных Штатах. В этих атаках дипломат подозревает российскую сторону.

      Об этом Чалый написал на своей странице в Facebook.

      "Хроника борьбы за последние дни на американском информационном фронте: две попытки атак на меня и Посольство Украины в США по тем же мошенническим схемам. Провалены", – написал украинский дипломат.

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      Чалый отметил, что взамен еще 2 штата в США признали Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом.

      Итог: 2:0 в пользу Украины. "Русский мир" выбрасывает деньги на ветер. Ну и хорошо: потратят больше ресурсов здесь – меньше останется на наемников и оружие, которым убивают наших,
      – отметил украинский посол.

      Напомним, 2 ноября Валерий Чалый заявил, что в последние дни российские пранкеры массово звонят политикам от его имени. Этими злоумышленниками могут быть российские пранкеры, известные как Вован и Лексус.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости США Хакерская атака Украина – Россия Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
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