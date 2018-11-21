На посла Украины в США осуществляют информационные атаки: Чалый подозревает Россию
Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что в последние дни произошли 2 попытки информационных атак на него и Посольство Украины в Соединенных Штатах. В этих атаках дипломат подозревает российскую сторону.
Об этом Чалый написал на своей странице в Facebook.
"Хроника борьбы за последние дни на американском информационном фронте: две попытки атак на меня и Посольство Украины в США по тем же мошенническим схемам. Провалены", – написал украинский дипломат.
Читайте также: Украинское министерство атаковали хакеры
Чалый отметил, что взамен еще 2 штата в США признали Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом.
Итог: 2:0 в пользу Украины. "Русский мир" выбрасывает деньги на ветер. Ну и хорошо: потратят больше ресурсов здесь – меньше останется на наемников и оружие, которым убивают наших,
– отметил украинский посол.
Напомним, 2 ноября Валерий Чалый заявил, что в последние дни российские пранкеры массово звонят политикам от его имени. Этими злоумышленниками могут быть российские пранкеры, известные как Вован и Лексус.