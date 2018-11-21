На посла України у США здійснюють інформаційні атаки: Чалий підозрює Росію

Посол України у США Валерій Чалий заявив, що останніми днями трапилися 2 спроби інформаційних атак на нього та Посольство України у Сполучених Штатах. У цих атаках дипломат підозрює російську сторону.

Про це Чалий написав на своїй сторінці у Facebook.

"Хроніка змагань за останні дні на американському інформаційному фронті: дві спроби атак на мене і Посольство України в США за тими ж шахрайськими схемами. Провалені", – написав український дипломат.

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Чалий відзначив, що натомість ще 2 штати у США визнали Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом.

Підсумок: 2:0 на користь України. "Рускій мір" викидає гроші на вітер. Ну і добре: витратять більше ресурсів тут – менше залишиться на найманців та зброю, якою вбивають наших,

– зазначив український посол.

Нагадаємо, 2 листопада Валерій Чалий заявив, що в останні дні російські пранкери масово телефонують політикам від його імені. Цими зловмисниками можуть бути російські пранкери, відомі як Вован і Лексус.