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      На посла України у США здійснюють інформаційні атаки: Чалий підозрює Росію

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      Валерій Чалий заявив про інформаційні атаки на свою адресу та на Посольство України у США
      Валерій Чалий заявив про інформаційні атаки на свою адресу та на Посольство України у США / Facebook-сторінка Валерія Чалого

      Посол України у США Валерій Чалий заявив, що останніми днями трапилися 2 спроби інформаційних атак на нього та Посольство України у Сполучених Штатах. У цих атаках дипломат підозрює російську сторону.

      Про це Чалий написав на своїй сторінці у Facebook.

      "Хроніка змагань за останні дні на американському інформаційному фронті: дві спроби атак на мене і Посольство України в США за тими ж шахрайськими схемами. Провалені", – написав український дипломат.

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      Чалий відзначив, що натомість ще 2 штати у США визнали Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом.

      Підсумок: 2:0 на користь України. "Рускій мір" викидає гроші на вітер. Ну і добре: витратять більше ресурсів тут – менше залишиться на найманців та зброю, якою вбивають наших,
      – зазначив український посол.

      Нагадаємо, 2 листопада Валерій Чалий заявив, що в останні дні російські пранкери масово телефонують політикам від його імені. Цими зловмисниками можуть бути російські пранкери, відомі як Вован і Лексус.

      Теги: Новини Росії Новини політики Новини України Новини США Російська пропаганда Україна – Росія Хакерська атака
      Джерело: 24 канал
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