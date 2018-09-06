На представителей ЛГБТ напали с ножом в центре Киева: детали

Утром 6 сентября группа подростков напала на представителей ЛГБТ в самом центре Киева – на Крещатике. Одного мужчину трижды ударили ножом в грудь.

Об этом сообщают в Facebook-сообществе "dtp.kiev.ua".

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По словам пострадавших представителей ЛГБТ, они отдыхали на лавочке после посещения ночного клуба. В это время к ним подошли несколько подростков, юношей и девушек. Молодые люди начали агрессивно комментировать одежду и внешность отдыхающих и всесторонне оскорблять их, делая акцент на нетрадиционной ориентации компании.

После словесной перепалки завязалась драка, во время которой один из подростков ударил представителя ЛГБТ ножом в грудь.

На этом подростки не остановились, они отобрали у потерпевшего мобильный телефон и начали пить алкогольные напитки на скамейке недалеко от места происшествия.

Когда на место инцидента прибыла полиция, компания молодых людей попыталась избавиться от вещественных доказательств. Они бросили нож и мобильный телефон потерпевшего в кусты неподалеку.

Сейчас известно, что подростков забрали в участок. Пострадавшего с 3 ножевыми ранениями в районе сердца доставили в больницу.