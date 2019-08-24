На приеме президентов Зеленский дал право первого тоста своему предшественнику – видео

Украинские президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и Владимир Зеленский вместе отметили 28-ю годовщину Независимости Украины в Мариинском дворце. При этом действующий президент Владимир Зеленский даже предоставил возможность сказать первый тост своему предшественнику Леониду Кравчуку.

Владимир Зеленский также поблагодарил своих предшественников, кроме Виктора Януковича, сообщает издание "Левый берег".

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Хочу лично поблагодарить за присутствие всех президентов Украины, которые всегда защищали наш суверенитет, защищали Украину. Одного благодарить не буду, поскольку он не всегда защищал. Поэтому его здесь и нет. Я всем вам благодарен. Не как президент, а просто как гражданин, – заявил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что традицией является то, что первый тост произносит президент Украины, и предложил, чтобы на этот раз это сделал первый президент Украины Леонид Кравчук.

"У нас есть первый президент Украины Леонид Макарович, который был с самого начала, самого рождения нашего государства. Я хотел бы пригласить именно его", – сказал Зеленский.

Заявление Зеленского о предыдущих президентах Украины: смотрите видео

Первый президент принял такое приглашение и предложил выпить бокал за украинский народ, который в 1991-м сказал "нет" империи Советского Союза, а "да" – независимой Украине.

Хочу поздравить депутатов первого созыва, которые в Верховной Раде проголосовали за независимость Украины, хотя это и было не так просто. Самое главное, что Украина есть – Украина будет, – отметил Леонид Кравчук.

Тост Леонида Кравчука: смотрите видео