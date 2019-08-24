Порошенко таки присоединился к Зеленскому во время празднования Дня Независимости: фото

Пятый украинский президент Петр Порошенко не пришел на Шествие достоинства, которое ко Дню Независимости организовал Офис действующего гаранта Владимира Зеленского. На нем присутствовали все украинские лидеры, кроме него, а также президента-беглеца Януковича. Впрочем, Порошенко впоследствии все же присоединился к остальным руководителям государства, правда, во время неформального празднования.

Так, Порошенко присоединился к Владимиру Зеленскому, Леониду Кравчуку, Леониду Кучме и Виктору Ющенко уже во время приема президентов возле Мариинского дворца. Об этом сообщает "Громадське".

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Так, на фото пятеро украинских лидеров позируют рядом, в руках у них – праздничные бокалы.



Все украинские президенты, кроме беглеца Януковича на совместном фото

Отметим, что вместо Шествия достоинства Порошенко вместе с женой Мариной пришел на молебен за Украину в Софии Киевской. Такое решение он объяснил тем, что хочет поздравить украинцев, вспоминая в то же время о тех, кто отдал свою жизнь за государство. Также пятый президент раскритиковал отказ действующей власти от проведения военного парада на День Независимости.

У Маріїнському палаці розпочався офіційний прийом до Дня незалежності pic.twitter.com/VKD5BY29NV — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 серпня 2019 р.

"Для меня очень важно разделить этот праздничный день с теми, кто защищает нашу независимость. Вместе с военными и их семьями мы вспомнили тех, кто отдал свою жизнь за Украину", – сказал Порошенко.

Как Украина празднует День Независимости в 2019 году?

По обновленным сценарию. Вместо уже привычного парада в Киеве прошло Шествие достоинства. Ее постановщиком выступил известный режиссер Алан Бадоев.



Торжества начались у памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни. Там погибших украинцев почтили минутой молчания. После этого прозвучали сто ударов колокола. Они символизировали сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной Сотни.



После этого на Майдане Независимости прозвучал национальный гимн Украины, выступили несколько эстрадных звезд и произнес речь президент Владимир Зеленский.