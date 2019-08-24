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      Порошенко таки приєднався до Зеленського під час святкування Дня Незалежності: фото

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      Українські президенти разом на святкуваннях Дня Незалежності
      Українські президенти разом на святкуваннях Дня Незалежності / Лівий берег

      П’ятий український президент Петро Порошенко не прийшов на Ходу гідності, яку до Дня Незалежності організував Офіс чинного гаранта Володимира Зеленського. На ній були присутні усі українські лідери, окрім нього, а також президента-втікача Януковича. Втім, Порошенко згодом все ж приєднався до решти очільників держави, щоправда, під час неформального святкування.

      Так, Порошенко приєднався до Володимира Зеленського, Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка вже під час прийому президентів біля Маріїнського палацу. Про це інформує "Громадське".

      Актуально: У Києві завершився Марш захисників до Дня Незалежності

      Так, на фото п’ятеро українських лідерів позують поряд, в руках у них – святкові келихи.

      Петро Порошенко президенти День Незалежності
      Всі українські президенти, окрім втікача Януковича на спільному фото

      Зазначимо, що замість Ходи гідності Порошенко разом із дружиною Мариною прийшов на молебень за Україну в Софії Київській. Таке рішення він пояснив тим, що хоче привітати українців, згадуючи водночас про тих, хто віддав своє життя за державу. Також п’ятий президент розкритикував відмову чинної влади від проведення військового параду на День Незалежності.

      "Для мене дуже важливо розділити цей святковий день із тими, хто захищає нашу незалежність. Разом з військовими та їхніми родинами ми згадали тих, хто віддав своє життя за Україну", – сказав Порошенко.

      Як Україна святкує День Незалежності у 2019 році?За оновленим сценарієм. Замість вже звичного параду у Києві пройшла Хода гідності. Її постановником виступив відомий режисер Алан Бадоєв.

      Урочистості розпочалися біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні. Там загиблих українців вшанували хвилиною мовчання. Після цього пролунали сто ударів дзвона. Вони символізували сто ударів серця кожного з полеглих героїв Небесної Сотні.

      Після цього на Майдані Незалежності пролунав національний гімн України, виступили декілька естрадних зірок та виголосив промову президент Володимир Зеленський.

      blog_ava
      Миру та процвітання, – світові лідери вітають Україну з Днем Незалежності
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      Теги: Новини України День Незалежності Володимир Зеленський Новини політики Петро Порошенко Леонід Кучма Леонід Кравчук Віктор Ющенко Президент України
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