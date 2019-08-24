Порошенко не прийшов на Ходу гідності до Дня Незалежності

П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко не прийшов на Ходу Гідності, що пройшла у Києві з нагоди 28-ї річниці Незалежності України.

Урочистості на Майдані Незалежності розпочалися близько 9 ранку. Участь Ході гідності взяв президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, видатні українці тощо.

Важливо: 29 серпня буде Днем пам'яті загиблих захисників України, – Зеленський

Серед присутніх були також три попередники Зеленського – президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко.



Президенти України на Ході гідності

Окрім них, на святкування прийшли і члени Кабміну: міністерка фінансів Оксана Маркарова, міністр спорту Ігор Жданов, міністр оборони Степан Полторак, омбудсмен Людмила Денісова та предстоятелі українських церков митрополит Епіфаній, патріарх Філарет та митрополит Онуфрій.

До теми: Зеленський звернувся до українців під час Ходи гідності

Проте, серед присутніх не було п'ятого Президента України Петра Порошенка. Він замість офіційної Ходи гідності відвідав з дружиною Мариною молебень за Україну в Софії Київській. Разом з ним до храму прийшли нардепи від "Європейської солідарності", екс-секретар РНБО Олександр Турчинов, спікер Ради Андрій Парубій, міністр культури Євген Нищук.

Сьогодні я прийняв рішення, що ми вітатимемо українців, але згадуючи про тих, хто віддав своє життя за Україну... Для мене дуже важливо розділити цей святковий день із тими, хто захищає нашу незалежність. Разом з військовими та їхніми родинами ми згадали тих, хто віддав своє життя за Україну,

– сказав Порошенко.

Окрім того, він розкритикував відмову чинної влади та президента Зеленського від проведення військового параду на День Незалежності.

Як святкують День Незалежності в Україні?Україна відзначає День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві 24 серпня пройшла Хода гідності та триває Марш захисників. Участь у першому взяло керівництво держави та видатні українці.



Урочистості розпочалися біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, де вшанували хвилиною мовчання героїв, які віддали життя за незалежність країни. Після цього пролунали сто ударів дзвона, які символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих героїв Небесної Сотні.



Згодом на Майдані Незалежності пролунав національний гімн України та виступив з промовою президент Володимир Зеленський.