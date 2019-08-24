Порошенко не пришел на Марш достоинства ко Дню Независимости

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко не пришел на Марш достоинства, который прошел в Киеве по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

Торжества на Майдане Незалежности начались около 9 утра. Участвовали в Марше достоинства президент Владимир Зеленский, руководство государства, военные ВСУ, волонтеры, спортсмены, выдающиеся украинцы и другие

Важно: 29 августа будет Днем памяти погибших защитников Украины, – Зеленский

Среди присутствующих были также три предшественники Зеленского – президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.



Президенты Украины на Марше достоинства

Кроме них на празднование пришли и члены Кабмина: министр финансов Оксана Маркарова, министр спорта Игорь Жданов, министр обороны Степан Полторак, омбудсмен Людмила Денисова и предстоятели украинских церквей митрополит Епифаний, патриарх Филарет и митрополит Онуфрий.

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Однако, среди присутствующих не было пятого Президента Украины Петра Порошенко. Он вместо официального Шествия достоинства посетил с женой Мариной молебен за Украину в Софии Киевской. Вместе с ним в храм пришли нардепы от "Европейской солидарности", экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер Рады Андрей Парубий, министр культуры Евгений Нищук.

Сегодня я принял решение, что мы будем поздравлять украинцев, но вспоминая о тех, кто отдал свою жизнь за Украину... Для меня очень важно разделить этот праздничный день с теми, кто защищает нашу независимость. Вместе с военными и их семьями мы вспомнили тех, кто отдал свою жизнь за Украину,

– сказал Порошенко.

Кроме того, он раскритиковал отказ действующей власти и президента Зеленского от проведения военного парада на День Независимости.

Как празднуют День Независимости в Украине?

Украина отмечает День Независимости по новому осовремененному сценарию. У Киеве 24 августа прошло Шествие достоинства и продолжается Марш защитников. Участие в первом приняло руководство государства и выдающиеся украинцы.



Торжества начались возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, где почтили минутой молчания героев, отдавших жизнь за независимость страны. После этого прозвучали сто ударов колокола, символизирующие сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной Сотни.



Впоследствии на Майдане Независимости раздался национальный гимн Украины и выступил с речью президент Владимир Зеленский.