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      На прийомі президентів Зеленський надав право першого тосту своєму попереднику – відео

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      Зеленський подякував своїм попередникам – усім, крім Януковича
      Зеленський подякував своїм попередникам – усім, крім Януковича / lb.ua

      Українські президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко та Володимир Зеленський разом відзначили 28-му річницю Незалежності України у Маріїнському палаці. При цьому чинний президент Володимир Зеленський навіть надав можливість сказати перший тост своєму попереднику Леоніду Кравчуку.

      Володимир Зеленський також подякував своїм попередникам, крім Віктора Януковича, повідомляє видання "Лівий берег".

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      Хочу особисто подякувати за присутність усіх президентів України, які завжди захищали наш суверенітет, захищали Україну. Одному дякувати не буду, оскільки він не завжди захищав. Тому його тут і немає. Я усім вам вдячний. Не як президент, а просто як громадянин, – заявив Володимир Зеленський.

      Він також зазначив, що традицією є те, що перший тост виголошує президент України, та запропонував, щоб цього разу це зробив перший президент України Леонід Кравчук.

      "У нас є перший президент України Леонід Макарович, який був від самого початку, самого народження нашої держави. Я хотів би запросити саме його", – сказав Зеленський.

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      Перший президент пристав на таке запрошення та запропонував випити келих за український народ, який у 1991-му сказав "ні" імперії Радянського Союзу, а "так" – незалежній Україні.

      Хочу привітати депутатів першого скликання, які у Верховній Раді проголосували за Незалежність України, хоч це і було не так просто. Найголовніше, що Україна є – Україна буде, – наголосив Леонід Кравчук.

      Тост Леоніда Кравчука: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України День Незалежності Новини політики Володимир Зеленський Віктор Янукович Петро Порошенко Леонід Кравчук Леонід Кучма
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