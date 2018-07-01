На Прикарпатье бурный поток смыл часть ресторана: видео

В Ивано-Франковской области из берегов вышла река Лимница. Она затопила местный ресторан / Скрин с видео

В селе Добровляны в Ивано-Франковской области из-за непогоды из берегов вышла река Лимница. Она затопила местный ресторан и смыла часть летнего зала заведения.