На Прикарпатье бурный поток смыл часть ресторана: видео
В селе Добровляны в Ивано-Франковской области из-за непогоды из берегов вышла река Лимница. Она затопила местный ресторан и смыла часть летнего зала заведения.
Соответствующее видео на своем Youtube-канале разместил Олег Ярема.
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На ролике видно, как бурный поток сносит часть ресторана.
В сети намекают, что владелец заведения сам подверг себя такой опасности, поскольку строительство провели с нарушением всех норм слишком близко к реке.
Источник: 24 канал
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