На Прикарпатті бурхливий потік змив частину ресторану: відео

В Івано-Франківській області з берегів вийшла річка Лімниця. Вона затопила місцевий ресторан / скрін із відео

У селі Добровляни в Івано-Франківській області через негоду з берегів вийшла річка Лімниця. Вона затопила місцевий ресторан та змила частину літнього залу закладу.