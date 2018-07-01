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На Прикарпатті бурхливий потік змив частину ресторану: відео

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В Івано-Франківській області з берегів вийшла річка Лімниця. Вона затопила місцевий ресторан
В Івано-Франківській області з берегів вийшла річка Лімниця. Вона затопила місцевий ресторан / скрін із відео

У селі Добровляни в Івано-Франківській області через негоду з берегів вийшла річка Лімниця. Вона затопила місцевий ресторан та змила частину літнього залу закладу.

Відповідне відео на своєму Youtube-каналі розмістив Олег Ярема.

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На ролику видно, як бурхливий потік зносить частину ресторану. 

У мережі натякають, що власник закладу сам наразив себе на таку небезпеку, оскільки будівництво провели в порушення всіх норм занадто близько до річки.

 

Теги: Новини України Негода в Україні Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 канал
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