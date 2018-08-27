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На Прикарпатье в реку перевернулся автомобиль: есть пострадавшие

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На Ивано-Франковщине в реку перевернулся автомобиль
На Ивано-Франковщине в реку перевернулся автомобиль / vikna.if.ua

В Ивано-Франковской области, Косовском районе, автомобиль ЛуАЗ перевернулся в реку Лючка.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

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Данная информация о происшествии поступила спасателям в 23:59 в воскресенье, 26 августа.

Житель села Стопчатов, переезжая через реку Лючка, допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок. Пассажир, 1959 года рождения, самостоятельно выбрался из кузова автомобиля, а водителя зажало в салоне автомобиля,
– информирует пресс-служба ГСЧС в понедельник.

Ночью к месту чрезвычайного происшествия прибыли спасатели в составе трех человек и одна единица техники, которая вытащила водителя из автомобиля ЛуАЗ.

Работники скорой медицинской помощи на месте происшествия осмотрели пострадавших и оказали им медицинскую помощь, от дальнейшей госпитализации пострадавшие отказались,
– отмечается в сообщении.

Как сообщило ГСЧС, в 00:30 к спасателям от прохожего поступила дополнительная информация о том, что в салоне автомобиля мог быть еще один пассажир, поскольку местонахождение его неизвестно, а его мобильный телефон отключен.

По состоянию на 2:00 понедельника, работники ГСЧС, визуально обследовали около 2 километра берегов и поверхности русла реки Лючка вниз по течению от места происшествия, однако потерпевшего не обнаружили.

По состоянию на 6:00 понедельника, 27 августа, место пребывания мужчины, жителя села Стопчатов, не установлено.

На месте происшествия запланирована работа водолазов,
– говорится в сообщении.

Теги: Новости Украины ГСЧС Авто Новости Ивано-Франковска
Источник: 24 Канал
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