На Прикарпатье в реку перевернулся автомобиль: есть пострадавшие

В Ивано-Франковской области, Косовском районе, автомобиль ЛуАЗ перевернулся в реку Лючка.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

Читайте также: В Ивано-Франковске открыли первую христианскую кофейню

Данная информация о происшествии поступила спасателям в 23:59 в воскресенье, 26 августа.

Житель села Стопчатов, переезжая через реку Лючка, допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок. Пассажир, 1959 года рождения, самостоятельно выбрался из кузова автомобиля, а водителя зажало в салоне автомобиля,

– информирует пресс-служба ГСЧС в понедельник.

Ночью к месту чрезвычайного происшествия прибыли спасатели в составе трех человек и одна единица техники, которая вытащила водителя из автомобиля ЛуАЗ.

Работники скорой медицинской помощи на месте происшествия осмотрели пострадавших и оказали им медицинскую помощь, от дальнейшей госпитализации пострадавшие отказались,

– отмечается в сообщении.

Как сообщило ГСЧС, в 00:30 к спасателям от прохожего поступила дополнительная информация о том, что в салоне автомобиля мог быть еще один пассажир, поскольку местонахождение его неизвестно, а его мобильный телефон отключен.

По состоянию на 2:00 понедельника, работники ГСЧС, визуально обследовали около 2 километра берегов и поверхности русла реки Лючка вниз по течению от места происшествия, однако потерпевшего не обнаружили.

По состоянию на 6:00 понедельника, 27 августа, место пребывания мужчины, жителя села Стопчатов, не установлено.

На месте происшествия запланирована работа водолазов,

– говорится в сообщении.