На Прикарпатті в річку перекинувся автомобіль: є потерпілі

В Івано-Франківській області, у Косівському районі, автомобіль ЛуАЗ перекинувся в річку Лючка.

Про це повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.

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Дана інформація про подію надійшла рятувальникам о 23:59 у неділю, 26 серпня.

Житель села Стопчатів, переїжджаючи через річку Лючка, допустив перекидання транспортного засобу на лівий бік. Пасажир, 1959 року народження, самостійно вибрався з кузова автомобіля, а водія затиснуло в салоні автомобіля,

– інформує прес-служба ДСНС у понеділок.

Вночі до місця надзвичайної події прибули рятувальники у складі трьох осіб та одна одиниця техніки, яка витягнула водія з автомобіля ЛуАЗ.

Працівники швидкої медичної допомоги на місці події оглянули потерпілих та надали їм медичну допомогу, від подальшої госпіталізації потерпілі відмовилися,

– зазначається в повідомленні.

Як повідомила ДСНС, о 00:30 до рятувальників від перехожого надійшла додаткова інформація про те, що в салоні автомобіля міг бути ще один пасажир, оскільки місцезнаходження його невідоме, а його мобільний телефон відключений.



Автомобіль ЛуАЗ

Станом на 2:00 понеділка, працівники ДСНС, візуально обстежили близько 2 кілометри берегів і поверхні русла річки Лючка вниз за течією від місця надзвичайної події, однак потерпілого не виявили.

Станом на 6:00 понеділка, 27 серпня, місце перебування чоловіка, жителя села Стопчатів, не встановлено.

На місці надзвичайної події заплановано роботу водолазів,

– йдеться в повідомленні.