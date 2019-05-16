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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      На проведение досрочных выборов может повлиять один фактор, – эксперт

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      Для украинцев не имеет особого значения дата выборов в Верховную Раду
      Для украинцев не имеет особого значения дата выборов в Верховную Раду / 24 канал

      Парламентские выборы – интересное зрелище. Но состоятся ли они летом или осенью – для большинства украинцев непринципиально. В команде Зеленского не учитывают, что они продолжают виртуальные игры.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Роспуск парламента: удастся ли Зеленскому дожать Порошенко?

      По его словам, относительно проведения досрочных парламентских выборов нет четкой стратегии ни у Зеленского, ни у парламента. Видеопетиция команды Зеленского о роспуске парламента может помочь партии "Слуга народа" на выборах. Но не повлияет на решение парламента.

      В команде Зеленского играют в виртуальные игры. Миллион просмотров можно и накрутить. Но лучше десять тысяч человек на митинге возле Верховной Рады. Просмотры на депутатов особо не повлияют. А тысячи людей на акции протеста – да,
      – убежден Фесенко.

      Что предусматривает роспуск парламента?Согласно Конституции Украины, президент может досрочно распустить парламент, но это нужно сделать не позднее, чем за полгода до окончания срока полномочий Рады. Каденция действующего созыва парламента продолжается до 27 ноября. Так что распустить Верховную Раду возможно только до 27 мая. Любой роспуск парламента после 27 мая будет неконституционным. Команда Зеленского запустила видеопетицию о роспуске Верховной Рады. Чтобы эту петицию рассмотрел новоизбранный глава государства, видео должно набрать миллион просмотров.

      Выиграть Зеленскому, отмечает политолог, помогло не то, что так суперэффективно сработала виртуальная кампания, а настроения против Порошенко, усталость и недоверие к нему и действующим политикам. А продолжение игры в виртуальность может привести к поражению.

      Видеопетиция о роспуске Рады: видео

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Верховная Рада Инаугурация Зеленского Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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